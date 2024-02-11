У цьому винні конкретні люди: 3 напрямки, де ЗСУ найбільш гостро відчувають брак снарядів

Ситуація на полі бою загострюється. Нині українські військові на всій лінії фронту починають відчувати нестачу боєприпасів, що значно ускладнює звільнення окупованих територій та утримування позицій. Водночас ворог продовжує тиснути.

Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що така ситуація виникла через зволікання партнерів з наданням допомоги Україні.

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Гостра проблема зі снарядами

На думку військового оглядача, найбільше брак снарядів бійці відчувають на Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямках.

Там (на Авдіївському напрямку – 24 Канал) доволі серйозна ситуація й мета ворога полягає не лише в тому, щоб сфотографуватися біля стели з написом Авдіївка,

– зауважив Попович.

Росіяни хочуть прорватися до основної дороги, по якій зараз відбувається постачання всього необхідного для потреб Авдіївського гарнізону. Нині окупаційна армія проривається в обхід Авдіївського коксохімічного заводу. Там були укріплення, але, на жаль, росіянам вдалося їх обійти.

"До цієї основної магістралі, ймовірно, залишилася невелика відстань", – припустив військовий оглядач.

Брак снарядів впливає на всю лінію фронту

9 лютого голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш підтвердив, що росіяни заходять на околиці міста. Окупанти потужно тиснуть біля коксохіма, проте ЗСУ стримують ворога й не дають йому просуватися вглиб.

Втім складна ситуація не лише у районі Авдіївки. На Мар'їнському напрямку в бік Вугледарського виступу точаться запеклі бої. Там ворог атакує Новомихайлівку.

Військовий експерт припустив, що дефіцит боєприпасів також відчувають бійці ЗСУ на Бахмутському напрямку. На жаль, у районі Кліщіївку у ворога є тактичні просування.

Я думаю, що найбільш напружена ситуація на північ від Бахмуту, де ворог збирається окупувати Часів Яр. Цей снарядний голод має вплив на ведення всіх бойових дій,

– мовив Попович.

За його словами, затримка в постачанні боєприпасів має свої імена та прізвища. Винні всі республіканці, які продовжують зволікати з ухваленням законопроєкту, який допоможе України розв'язати проблему з озброєнням.

Що відомо про дефіцит боєприпасів у ЗСУ