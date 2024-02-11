В этом виноваты конкретные люди: 3 направления, где ВСУ наиболее остро ощущают нехватку снарядов

Ситуация на поле боя обостряется. Сейчас украинские военные на всей линии фронта начинают испытывать недостаток боеприпасов, что значительно усложняет освобождение оккупированных территорий и удержание позиций. В то же время враг продолжает давить.

Об этом 24 Каналу сказал военный обозреватель Денис Попович, отметив, что такая ситуация возникла из-за промедления партнеров с предоставлением помощи Украине.

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Острая проблема со снарядами

По мнению военного обозревателя, больше всего нехватку снарядов бойцы испытывают на Авдеевском, Марьинском и Бахмутском направлениях.

Там (на Авдеевском направлении – 24 Канал) довольно серьезная ситуация и цель врага заключается не только в том, чтобы сфотографироваться у стелы с надписью Авдеевка,

– отметил Попович.

Россияне хотят прорваться к основной дороге, по которой сейчас происходит поставка всего необходимого для нужд Авдеевского гарнизона. Сейчас оккупационная армия прорывается в обход Авдеевского коксохимического завода. Там были укрепления, но, к сожалению, россиянам удалось их обойти.

"До этой основной магистрали, вероятно, осталось небольшое расстояние", – предположил военный обозреватель.

Нехватка снарядов влияет на всю линию фронта

9 февраля глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш подтвердил, что россияне заходят на окраины города. Оккупанты мощно давят возле коксохима, однако ВСУ сдерживают врага и не дают ему продвигаться вглубь.

Впрочем сложная ситуация не только в районе Авдеевки. На Марьинском направлении в сторону Угледарского выступления идут ожесточенные бои. Там враг атакует Новомихайловку.

Военный эксперт предположил, что дефицит боеприпасов также испытывают бойцы ВСУ на Бахмутском направлении. К сожалению, в районе Клещеевки у врага есть тактические продвижения.

Я думаю, что наиболее напряженная ситуация к северу от Бахмута, где враг собирается оккупировать Часов Яр. Этот снарядный голод имеет влияние на ведение всех боевых действий,

– сказал Попович.

По его словам, задержка в поставках боеприпасов имеет свои имена и фамилии. Виноваты все республиканцы, которые продолжают медлить с принятием законопроекта, который поможет Украине решить проблему с вооружением.

Что известно о дефиците боеприпасов в ВСУ