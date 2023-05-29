Що може просити Україна у партнерів після F-16: військовий експерт назвав можливі варіанти

Україна отримає від країн-партнерів винищувачі F-16. Також ЗСУ дуже потрібні авіабомби, різні типи ракет та вертольоти. Сам літак F-16 потребує різного спектра зброї.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, винищувач F-16 може нести на собі до 120 модифікацій різних засобів ураження.

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"Це платформа 4 в 1: винищувач, перехоплювач, штурмовик та бомбардувальник. F-16 стає бойовою зброєю, коли зможе нести засоби ураження. Сам по собі літак вже потребує дуже великого спектра зброї, яку ми ще не просили або не чули про ці запити", – зауважив він.

Яка зброя також потрібна Україні

Світан зазначив, що ЗСУ потрібні ракети повітряного базування типу Storm Shadow, SCALP, TAURUS. Для підтримки українських військових на наземному етапі потрібні керовані та некеровані ракети. Для дальнього перехоплення ракет та літаків росіян потрібні засоби радіоелектронної боротьби.

Також військовий експерт підкреслив, що українські захисники потребують вертольотів для авіаційної підтримки під час наступу.

Наступати краще тріадою: вертоліт, танк, БМП. Вертоліт типу CH-47 Chinook та ще з десяток вертольотів такого класу. Коли ми отримаємо F-16, думаю, що питання вертольотів будуть обговорювати,

– вважає він.

Полковник запасу ЗСУ переконаний, що зокрема ЗСУ важливо отримати крилаті ракети типу Tomahawk з дальністю понад 2 тисячі кілометрів. До них потрібні балістичні ракети – турецькі "Хан" або ATACMS.

Світан про зброю, яка потрібна ЗСУ: дивіться відео

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