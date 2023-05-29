Что может просить Украина у партнеров после F-16: военный эксперт назвал возможные варианты
Украина получит от стран-партнеров истребители F-16 Также ВСУ очень нужны авиабомбы, разные типы ракет и вертолеты. Сам самолет F-16 нуждается в разном спектре оружия.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, истребитель F-16 может нести на себе до 120 модификаций разных средств поражения.
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"Это платформа 4 в 1: истребитель, перехватчик, штурмовик и бомбардировщик. F-16 становится боевым оружием, когда сможет нести средства поражения. Сам по себе самолет уже нуждается в очень большом спектре оружия, которое мы еще не просили или не слышали об этих запросах. ", – заметил он.
Какое оружие также нужно Украине
Свитан отметил, что ВСУ требуются ракеты воздушного базирования типа Storm Shadow, SCALP, TAURUS. Для поддержки украинских военных на наземном этапе требуются управляемые и неуправляемые ракеты. Для дальнего перехвата ракет и самолетов россиян требуются средства радиоэлектронной борьбы.
Также военный эксперт подчеркнул, что украинские защитники нуждаются в вертолетах для авиационной поддержки во время наступления.
Наступать лучше триадой: вертолет, танк, БМП. Вертолет типа CH-47 Chinook и еще десяток вертолетов такого класса. Когда мы получим F-16, думаю, что вопрос вертолетов будут обсуждать,
– считает он.
Полковник запаса ВСУ убежден, что в частности ВСУ важно получить крылатые ракеты типа Tomahawk с дальностью более 2 тысяч километров. К ним нужны баллистические ракеты – турецкие "Хан" или ATACMS.
Свитан об оружии, которое нужно ВСУ: смотрите видео
Украина получит F-16: последние новости
- В Минобороны Украины сообщили, что Украине нужно 4 эскадрильи истребителей F-16. Речь идет о 48 многоцелевых самолетах. Именно такое количество самолетов позволит ВСУ выгнать россиян с временно оккупированных территорий.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что в условиях мирного времени нам нужно более 150 самолетов, чтобы защитить нашу страну. Также необходимы небольшие самолеты для обучения курсантов и молодого лётного состава.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли объяснил, почему Запад медлил с решением о F-16 для Украины. По его словам, многоцелевых истребителей F-16 было недостаточно, если говорить об обороне воздушного пространства над Украиной.
- Генерал добавил, что один F-16 обходится в миллиард долларов. Чтобы удержать такое воздушное судно, нужно вложить еще столько же.