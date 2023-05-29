Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, винищувач F-16 може нести на собі до 120 модифікацій різних засобів ураження.
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"Це платформа 4 в 1: винищувач, перехоплювач, штурмовик та бомбардувальник. F-16 стає бойовою зброєю, коли зможе нести засоби ураження. Сам по собі літак вже потребує дуже великого спектра зброї, яку ми ще не просили або не чули про ці запити", – зауважив він.
Яка зброя також потрібна Україні
Світан зазначив, що ЗСУ потрібні ракети повітряного базування типу Storm Shadow, SCALP, TAURUS. Для підтримки українських військових на наземному етапі потрібні керовані та некеровані ракети. Для дальнього перехоплення ракет та літаків росіян потрібні засоби радіоелектронної боротьби.
Також військовий експерт підкреслив, що українські захисники потребують вертольотів для авіаційної підтримки під час наступу.
Наступати краще тріадою: вертоліт, танк, БМП. Вертоліт типу CH-47 Chinook та ще з десяток вертольотів такого класу. Коли ми отримаємо F-16, думаю, що питання вертольотів будуть обговорювати,
– вважає він.
Полковник запасу ЗСУ переконаний, що зокрема ЗСУ важливо отримати крилаті ракети типу Tomahawk з дальністю понад 2 тисячі кілометрів. До них потрібні балістичні ракети – турецькі "Хан" або ATACMS.
Світан про зброю, яка потрібна ЗСУ: дивіться відео
Україна отримає F-16: останні новини
- У Міноборони України повідомили, що Україні потрібно 4 ескадрильї винищувачів F-16. Мовиться про 48 багатоцільових літаків. Саме така кількість літаків дозволить ЗСУ вигнати росіян з тимчасово окупованих територій.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що в умовах мирного часу нам потрібно понад 150 літаків, щоб захистити нашу країну. Також необхідні невеликі літаки для навчання курсантів та молодого льотного складу.
- Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі пояснив, чому Захід зволікав із рішенням про F-16 для України. За його словами, багатоцільових винищувачів F-16 було б недостатньо, якщо говорити про оборону повітряного простору над Україною.
- Генерал додав, що один F-16 обходиться у мільярд доларів США. Щоб утримати таке повітряне судно потрібно вкласти ще стільки ж.