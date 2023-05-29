Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, истребитель F-16 может нести на себе до 120 модификаций разных средств поражения.

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"Это платформа 4 в 1: истребитель, перехватчик, штурмовик и бомбардировщик. F-16 становится боевым оружием, когда сможет нести средства поражения. Сам по себе самолет уже нуждается в очень большом спектре оружия, которое мы еще не просили или не слышали об этих запросах. ", – заметил он.

Какое оружие также нужно Украине

Свитан отметил, что ВСУ требуются ракеты воздушного базирования типа Storm Shadow, SCALP, TAURUS. Для поддержки украинских военных на наземном этапе требуются управляемые и неуправляемые ракеты. Для дальнего перехвата ракет и самолетов россиян требуются средства радиоэлектронной борьбы.

Также военный эксперт подчеркнул, что украинские защитники нуждаются в вертолетах для авиационной поддержки во время наступления.

Наступать лучше триадой: вертолет, танк, БМП. Вертолет типа CH-47 Chinook и еще десяток вертолетов такого класса. Когда мы получим F-16, думаю, что вопрос вертолетов будут обсуждать,

– считает он.

Полковник запаса ВСУ убежден, что в частности ВСУ важно получить крылатые ракеты типа Tomahawk с дальностью более 2 тысяч километров. К ним нужны баллистические ракеты – турецкие "Хан" или ATACMS.

Свитан об оружии, которое нужно ВСУ: смотрите видео

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