Укр Рус
24 Канал Новини України Україна під атакою "Шахедів": де зараз пролітають ворожі дрони
31 серпня, 17:46
2

Україна під атакою "Шахедів": де зараз пролітають ворожі дрони

Дар'я Смородська

Увечері 31 серпня російська армія запустила групи "Шахедів" по території України. Дрони вже наближаються до низки українських міст. У разі загрози радимо перебувати в безпечних місцях.

Про те, де рухаються ворожі БпЛА, 24 Канал повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. 

Дивіться також Зафіксовано влучання на 10 локаціях: Повітряні сили прокоментували нічну атаку Росії 

Де існує загроза через російські БпЛА?

 

Раніше дрони вже досягли передмістя Дніпра, де через атаку лунали вибухи.

Повітряна тривога в Україні: карта

17:17, 31 серпня

Оновлення щодо руху "Шахедів"

  • Ударні БпЛА в Чернігівській області курсом на Київщину.
  • Ворожі БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівську та Полтавську області.
16:35, 31 серпня

Група ворожих БпЛА в Дніпропетровській області курсом на захід.

16:33, 31 серпня

Група ворожих БпЛА на Чернігівщині та Сумщині курсом на південь.

 