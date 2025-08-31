Украина под атакой "Шахедов": где сейчас пролетают вражеские дроны
Вечером 31 августа российская армия запустила группы "Шахедов" по территории Украины. Дроны уже приближаются к ряду украинских городов. В случае угрозы советуем находиться в безопасных местах.
О том, где движутся вражеские БпЛА, 24 Канал сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Где существует угроза из-за российских БпЛА?
Ранее дроны уже достигли пригорода Днепра, где из-за атаки раздавались взрывы.
Воздушная тревога в Украине: карта
Группа вражеских БпЛА в Днепропетровской области курсом на запад. Группа вражеских БпЛА на Черниговщине и Сумщине курсом на юг.
Обновления по движению "Шахедов"
