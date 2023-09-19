Чому Україна збирається подати на Польщу до суду через зерно: у Зеленського дали відповідь

Україна 15 вересня подала позов у Світову організацію торгівлі на 4 країни, серед яких є Польща, через їхню заборону на імпорт нашого зерна. Цей крок був реакцією нашої влади на впровадження таких торговельних обмежень для нашої держави.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра економіки й торговельний представник України Тарас Качка. Попри це, він зазначив, що все ж наша держава хоче розв'язати всі питання щодо зерна без суду, передає 24 Канал.

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Якою була основна причина подання позову в СОТ

Качка наголосив, що для нашої влади принциповим моментом є досягти порозуміння з Польщею. Він наголосив, що наш головний інтерес – це забезпечити те, щоб національні заборони на експорт зерна були зняті, і провести домовленості з двома державами Румунією та Болгарією, щоб вони погодилися на цю ситуацію, і не запроваджували цих національних заборон.

"Натомість діятиме спільний механізм верифікації та погодження постачання товарів. Це буде складний механізм торгівлі, тому це не буде значний товаропотік, але він важливий для нас, для того, щоб ми могли показати, який справді попит є, хто насправді купує і залучали держави в оцінку цих постачань", – наголосив заступник очільника Мінекономіки.

Він зазначив, що такий контроль торгівлі буде перехідним етапом між повною забороною до вільної торгівлі між країнами. Він підкреслив, що 18 вересня відбувалася гостра реакція з боку Польщі й інших держав, але українська сторона дуже рада, що Болгарія та Румунія одразу нормально зреагували.

Ми з ними працюємо, щоб налагодити механізм комунікацій, ведемо роботу також з усіма іншими державами з Європейською комісією, що дозволить уникнути повних заборон у нашій двосторонній торгівлі. Позов в СОТ лише один з елементів цієї ситуації й наша реакція на появу національних заборон,

– підкреслив Качка.

Він також вважає, що в нас гарні відносини з Польщею, Румунією, Болгарією, Словаччиною, а також торговельні відносини з Угорщиною, тому, на його думку, ніхто не намагається їх зруйнувати. Натомість навпаки Україна хоче, щоб ці відносини розвивалися й надалі, й щоб наша взаємна торгівля з Польщею розвивалася дуже сильно.

"Треба зрозуміти, що з квітня 2023 року ми перебуваємо у складних відносинах щодо конкретних товарів, ми за те, щоб польські фермери розвивалися, українські теж, але наша позиція полягає в тому, що треба дбати про своїх фермерів без заборон", – сказав він.

Наостанок Качка зазначив, що позов у СОТ це лише альтернативний план дій нашої держави. Він сподівається, що Україні й Польщі вдасться домовитися про нормальні механізми контролю торгівлі, які дозволяють чітко гарантувати інтереси польським фермерам і задовольняти потреби українських аграріїв.

Що відомо про заборону на імпорт українського зерна