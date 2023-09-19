В Єврокомісії заявили, що п’ять країн-членів ЄС, які межують із Україною, провели 18 вересня десяте засідання координаційної платформи щодо експорту зерна за участі нашої держави. Обговорення домовилися продовжити, повідомляє кореспондентка 24 Каналу із Брюсселю.

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Україна презентувала план дій

В Єврокомісії повідомили, що Україна презентувала план дій, який складається з кількох частин. Вчора під час засідання платформи усі сторони вже висловились щодо цього плану.

"Одна з частин – обмін інформацією та даними щодо експорту певної сільськогосподарської продукції, включаючи чотири групи товарів, а також обмін інформацією про країну призначення експорту, що надходить з України. А також запровадження механізму верифікації та авторизації, щоб переконатися, що існує своєрідна система експортного ліцензування, яка може перевіряти та контролювати експорт, що йде з України", – сказала речниця ЄК.

Сьогодні, 19 вересня, обговорення продовжиться. Україна має ухвалити відповідний план дій і згодом отримати письмові коментарі від Єврокомісії.

У Брюсселі зазначають, що над створенням плану працюють усі зацікавлені сторони. Крім того, Єврокомісія оцінить, наскільки Україна врахує коментарі.

Позов України коментувати відмовились

Єврокомісія немає даних щодо спекуляцій українського зерна на польському ринку. Спікерка ЄК закликала присутніх поділитися наявними доказами з членами платформи та Комісією та обговорити можливі заходи.

Це не обов'язково має відбуватися на рівні ЄС, це також може бути на рівні держав-членів. Але знову ж таки, нам потрібна повна інформація про ці дії, щоб мати змогу діяти,

– сказала вона.

Позов України проти трьох європейських держав у Єврокомісії відмовилися коментувати. Міріам Гарсія Феррер підтвердила український позов до СОТ, втім заявила, що Єврокомісія "оцінює правову ситуацію і вирішує, як діяти далі".

Речниця ЄК заявила, що ще не визначено якими будуть наступні кроки Єврокомісії.

"Але знову ж таки, важливо підкреслити, що торгівельна політика ЄС є виключною компетенцією ЄС", – сказала вона.

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