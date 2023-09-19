Тож, Україна подала позови до СОТ проти Польщі, Словаччини й Угорщини. Кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко у Брюсселі мала змогу поспілкуватися з єврокомісаром з питань сільського господарства Янушем Войцеховським щодо цього.

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Позов до СОТ його здивував

Він зазначив, що Єврокомісія слідкуватиме за системою ліцензії на експорт, яку запропонувала Україна. Це зроблять, щоб країни, які межують з нашою, не страждали від надлишку українського зерна. Щоб подібна ситуація не мала негативного впливу на інтереси фермерів по обидва боки кордону: як Україну, так і її сусідам.

Особисто Войцеховського здивувало рішення подати позов до СОТ. Зокрема, після допомоги від прикордонних держав-членів ЄС.

Як колишній суддя, я хотів би поділитися з вами думкою про те, що, в принципі, угода краще, ніж судовий процес, тому краще домовитися, ніж судитися. Тим більше, що буде легко довести, що Україні не завдано шкоди в її експортному потенціалі. Зараз навпаки постійно докладаються зусилля для збільшення українського експорту, наскільки це можливо,

– зазначив Войцеховський.

Він висловив сподівання на діалог між Україною та країнами-сусідами. Водночас він зазначив, що наша держава ускладнила ситуацію. Власне, зробила вона це, оскарживши рішення держав у СОТ. Попри це, він вважає, що "все ще є шанс, що саме таким чином ці проблеми будуть вирішені".

За словами Войцеховського, Україна продовжує боротьбу заради безпеки Європи. Водночас європейські фермери не мають перебувати на межі банкрутства.

18 вересня пані міністр економіки України Юлія Свириденко зазначила, що держави Євросоюзу не мають права вводити обмеження на українські товари. Саме тому наша держава подає проти них позови.

Водночас вона висловила сподівання, що Польща, Угорщина та Словаччина знімуть свої обмеження і не потрібно буде довго у судах з'ясовувати відносини. Пані міністр зазначила, що нам необхідна солідарність та захист інтересів фермерів.