На це вже жорстко відреагували у Польщі та Словаччині. Детальніше про це – розповість 24 Канал.

До теми Україна подала в СОТ позови проти Польщі, Словаччини й Угорщини: у Мінекономіки пояснили чому

У Польщі жорстко відреагували на українську заяву до СОТ

Міністр з питань сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що підстав для подання заяви до СОТ в української сторони немає. Крім того, польський міністр висловив своє незадоволення щодо рішення Єврокомісії не продовжувати заборону імпорту.

Роберт Телус наголосив, що першим мав би подавати позови до СОТ Євросоюз, однак для цього немає підстав. Міністр заявив, що не буде коментувати слова торговельного представника України Тараса Качки через його позицію.

Якщо це говорить пан Качка, який дуже сильно атакує Польщу на всіх форумах, який не раз у своїх інтерв'ю порівнює Польщу з Росією, то, будь ласка, вибачте, але я не буду просто коментувати ці слова, які прозвучали з вуст такої людини,

– сказав Телус.

Крім того, міністр сільського господарства Польщі повідомив про “альянс п’яти країн”, які залишилися незадоволені рішенням Єврокомісії про скасування обмежень.

"Євросоюз переклав свої завдання на Україну, оскільки саме ЄС має контролювати ринок. Це не найкраще рішення і ми ним незадоволені", – сказав Телус.

Натомість польська сторона закликає Київ відправляти свої товари до країн, що розвиваються, аби не провокувати голод.

Польський міністр наголосив, що три з п’яти прикордонних країн вже ввели обмеження в односторонньому порядку. За його словами, над впровадженнями роздумує Румунія, а Болгарія заявила про протести фермерів.

Також Телус прокоментував вихід Польщі зі спільної координаційної платформи з Україною. Він зазначив, якщо Україна подасть позов до СОТ, будь-яка заява під час засідання платформи може бути використана проти Польщі.

До того часу, поки Україна не відмовиться від своїх слів, хоча в них немає жодних підстав, нам небезпечно брати участь у цьому майданчику,

– сказав міністр.

У Словаччині теж не підтримують рішення ЄК

Міністр сільського господарства Словаччини Йозер Біреш заявив, що країна вживатиме односторонні обмеження у відповідь на те, що Комісія не запропонувала жодних заходів. Однак, кількість заборонених товарів, як це робила Угорщина, не збільшуватимуть.

Біреш наголосив, що рішення ЄК мало б бути відтерміноване і прикордонним країнам варто було б надати перехідний період аби проконтролювати як працюватиме система ліцензування експорту.

"Ми збираємося застосовувати ці односторонні заходи поки система гарантій з українського боку не буде оцінена і не знаходиться під контролем", – пояснив аграрний міністр Словаччини.

Йозер Біреш заявив, що був здивований швидкістю подачі позову до СОТ українською стороною.

Я визнаю, що був здивований позовом і особливо швидкими діями, але ми не збираємося змінювати нашу позицію на цей момент, якщо не буде гарантій і ми не зможемо повідомити про це світовій громадськості,

– сказав він.

Що цьому передувало

Польща, Словаччина та Угорщина блокують імпорт зерна з України. Голова Мінекономіки Свириденко заявила, що наша країна подає через це позов до Світової організації торгівлі. Так, 18 вересня Свириденко виступила з відповідною заявою. За її словами, окремі держави Євросоюзу не мають права вводити обмеження на українські товари.