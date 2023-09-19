На это уже жестко отреагировали в Польше и Словакии. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

К теме Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии: в Минэкономики объяснили почему

В Польше жестко отреагировали на украинское заявление в ВТО

Министр по сельскому хозяйству Польши Роберт Телус заявил, что оснований для подачи заявления в ВТО у украинской стороны нет. Кроме того, польский министр выразил свое недовольство решением Еврокомиссии не продолжать запрет импорта.

Роберт Телус подчеркнул, что первым должен подавать иски в ВТО Евросоюз, однако для этого нет оснований. Министр заявил, что не будет комментировать слова торгового представителя Украины Тараса Качки из-за его позиции.

Если это говорит господин Утко, который очень сильно атакует Польшу на всех форумах, не раз в своих интервью сравнивает Польшу с Россией, то, пожалуйста, извините, но я не буду просто комментировать эти слова, прозвучавшие из уст такого человека ,

– сказал Телус.

Кроме того, министр сельского хозяйства Польши сообщил об "альянсе пяти стран", которые остались недовольны решением Еврокомиссии об отмене ограничений.

"Евросоюз перевел свои задачи на Украину, поскольку именно ЕС должен контролировать рынок. Это не самое лучшее решение, и мы им недовольны", – сказал Телус.

Польская сторона призывает Киев отправлять свои товары в развивающиеся страны, чтобы не провоцировать голод.

Польский министр подчеркнул, что три из пяти приграничных стран уже ввели ограничения в одностороннем порядке. По его словам, над введениями размышляет Румыния, а Болгария заявила о протестах фермеров.

Также Телус прокомментировал выход Польши из общей координационной платформы из Украины. Он отметил, что если Украина подаст иск в ВТО, любое заявление во время заседания платформы может быть использовано против Польши.

До тех пор пока Украина не откажется от своих слов, хотя у них нет никаких оснований, нам опасно участвовать в этой площадке,

– сказал министр.

В Словакии тоже не поддерживают решение ЕК

Министр сельского хозяйства Словакии Йозер Биреш заявил, что страна будет принимать односторонние ограничения в ответ на то, что Комиссия не предложила никаких мер. Однако количество запрещенных товаров, как это делала Венгрия, не будет увеличиваться.

Биреш подчеркнул, что решение ЕК должно быть отсрочено и пограничным странам следовало бы предоставить переходный период, чтобы проконтролировать, как будет работать система лицензирования экспорта.

"Мы собираемся применять эти односторонние меры, пока система гарантий с украинской стороны не будет оценена и не находится под контролем", – пояснил аграрный министр Словакии.

Йозер Биреш заявил, что был удивлен скоростью подачи иска в ВТО украинской стороной.

Я признаю, что был удивлен иском и особенно быстрыми действиями, но мы не собираемся менять нашу позицию на этот момент, если не будет гарантий и мы не сможем сообщить об этом мировой общественности,

– сказал он.

Что этому предшествовало

Польша, Словакия и Венгрия блокируют импорт зерна из Украины. Глава Минэкономики Свириденко заявила, что наша страна подает поэтому иск во Всемирную торговую организацию. Так, 18 сентября Свириденко выступила с соответствующим заявлением. По ее словам, некоторые государства Евросоюза не имеют права вводить ограничения на украинские товары.