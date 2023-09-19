В Еврокомиссии заявили, что пять приграничных стран-членов ЕС вместе с Украиной провели 18 сентября десятое заседание координационной платформы по экспорту зерна. Государства договорились продолжить обсуждение, сообщает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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Украина презентовала план действий

В Еврокомиссии сообщили, что Украина презентовала план действий, состоящий из нескольких частей. Вчера во время заседания платформы все стороны уже высказались по этому плану.

"Одна из частей - обмен информацией и данными по экспорту определенной сельскохозяйственной продукции, включая четыре группы товаров, а также обмен информацией о стране назначения экспорта, поступающей из Украины. А также внедрение механизма верификации и авторизации, чтобы убедиться, что существует своеобразная экспортная система лицензирование, которое может проверять и контролировать экспорт, идущий из Украины", – сказала представитель ЕК.

Сегодня, 19 сентября, обсуждение продолжится. Украина должна принять соответствующий план действий и получить письменные комментарии от Еврокомиссии.

В Брюсселе отмечают, что над созданием плана работают все заинтересованные стороны. Кроме того, Еврокомиссия оценить, насколько Украина учтет комментарии

Иск Украины комментировать отказались

Еврокомиссия не имеет данных о спекуляциях украинского зерна на польском рынке. Спикер ЕК призвала присутствующих поделиться имеющимися доказательствами с членами платформы и Комиссией и обсудить возможные меры.

Это не обязательно должно происходить на уровне ЕС, это также может быть на уровне государств-членов. Но опять же нам нужна полная информация об этих действиях, чтобы иметь возможность действовать,

– сказала она.

Иск Украины против трех европейских государств в Еврокомиссии отказался комментировать. Мириам Гарсия Феррер подтвердила украинский иск в ВТО, однако заявила, что Еврокомиссия "оценивает правовую ситуацию и решает, как действовать дальше".

Представитель ЕК заявила, что еще не определены какими будут следующие шаги Еврокомиссии.

"Но опять же важно подчеркнуть, что торговая политика ЕС является исключительной компетенцией ЕС", – сказала она.

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