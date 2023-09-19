Почему Украина собирается подать на Польшу в суд через зерно: у Зеленского ответили

Украина 15 сентября подала иск во Всемирную торговую организацию на 4 страны, среди которых Польша, из-за их запрета на импорт нашего зерна. Этот шаг был реакцией наших властей на внедрение таких торговых ограничений для нашего государства.

Об этом в эфире телемарафона рассказал замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка. Несмотря на это, он отметил, что все же наше государство хочет решить все вопросы, касающиеся зерна без суда, передает 24 Канал.

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Какова была основная причина подачи иска в ВТО

Качка подчеркнул, что для нашей власти принципиальным моментом является достижение взаимопонимания с Польшей. Он подчеркнул, что наш главный интерес – обеспечить то, чтобы национальные запреты на экспорт зерна были сняты, и провести договоренности с двумя государствами Румынией и Болгарией, чтобы они согласились на эту ситуацию, и не вводили эти национальные запреты.

"Вместо этого будет действовать общий механизм верификации и согласования поставок товаров. Это будет сложный механизм торговли, поэтому не будет значимого товаропотока, но это важно для нас. Для того чтобы мы могли показать, какой действительно спрос есть, кто действительно покупает и привлекали государства в оценку этих поставок.", – подчеркнул замглавы Минэкономики.

Он отметил, что такой контроль торговли будет переходным этапом между полным запретом свободной торговли между странами. Он подчеркнул, что 18 сентября происходила острая реакция со стороны Польши и других государств, но украинская сторона очень рада, что Болгария и Румыния сразу нормально отреагировали.

Мы с ними работаем, чтобы наладить механизм коммуникаций, ведем работу также со всеми другими государствами Европейской комиссии, что позволит избежать полных запретов в нашей двусторонней торговле. Иск в ВТО только один из элементов этой ситуации и наша реакция на появление национальных запретов,

– подчеркнул Утка.

Он также считает, что у нас хорошие отношения с Польшей, Румынией, Болгарией, Словакией, а также торговые отношения с Венгрией. Поэтому, по его мнению, никто не пытается их разрушить. Наоборот, Украина хочет, чтобы эти отношения развивались и в дальнейшем, и чтобы наша взаимная торговля с Польшей развивалась очень сильно.

"Нужно понять, что с апреля 2023 года мы находимся в сложных отношениях по конкретным товарам, мы за то, чтобы польские фермеры развивались, украинские тоже, но наша позиция заключается в том, что нужно заботиться о своих фермерах без запретов", – сказал он. .

Напоследок Качка отметил, что иск у ВТО это лишь альтернативный план действий нашего государства. Он надеется, что Украине и Польше удастся договориться о нормальных механизмах контроля торговли, позволяющих четко гарантировать интересы польских фермеров и удовлетворять потребности украинских аграриев.

Что известно о запрете на импорт украинского зерна