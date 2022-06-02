Україна сама вирішуватиме, як далеко стріляти з американських HIMARS, – Брінк

США не втручатимуться у те, як саме Україна розпоряджатиметься отриманими від них установками HIMARS. Командування ЗСУ самостійно вирішуватиме, як далеко з них стріляти.

HIMARS допоможуть Україні ефективніше уражати ворога

Про це 2 червня заявила новопризначена пані посол США в Україні Бріджит Брінк на брифінгу у Києві, повідомляє 24 канал.

До теми Інколи від прийняття рішення до доставки зброї в Україну минає всього день, – пані посол США

За її словами, ракетні артилерійські установки HIMARS входять до одинадцятого пакета збройної допомоги України на суму 700 мільйонів доларів, акт про надання якого 1 червня підписав президент Байден.

Насамперед це має допомогти Україні досягти більшої точності в ураженні цілей ворога, а також отримати артилерійське озброєння з більшою дальністю, ніж є зараз,

– сказала Брінк.

Також пані посол зауважила, що адміністрація Байдена й далі ухвалюватиме пакети збройної допомоги нашій державі. Яку саме та скільки зброї надаватимуть США – залежатиме від потреб України та перебігу бойових дій. Це уточнюватимуть на консультаціях між американською владою та військово-політичним керівництвом України.

Що відомо про ракетні установки HIMARS

HIMARS – американські ракетні артилерійські системи підвищеної мобільності на колісному шасі. Така установка може нести 6 ракет для залпового вогню або 1 балістичну.

Системи HIMARS використовують для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів протиповітряної оборони та вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів. Також вони призначені для надання вогневої підтримки власним підрозділам.

HIMARS стріляють керованими та некерованими ракетами на дальність до 300 кілометрів.

Американські HIMARS вже чекають у Європі

Заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль розповів, що перед підписанням нового пакету допомоги Пентагон заздалегідь розмістив системи HIMARS в Європі, аби пришвидшити їхню поставку в Україну.

Також він пояснив, як швидко українські військові зможуть навчитися правильно та ефективно використовувати HIMARS у своїй роботі. За його даними, на це потрібно близько 3 тижнів. До слова, в американської сторони не було жодних побоювань щодо того, чи зможуть ЗСУ опанувати їхню зброю.

Що ще входить у новий пакет допомоги США

Крім нових установок HIMARS, Сполучені Штати передадуть Україні:

4 гелікоптери Мі-17,

1000 ракет Javelin та 50 установок,

15 тактичних машин,

5 контрбатарейних радарів,

2 радари повітряного спостереження,

6000 одиниць протитанкового озброєння; ️

15 000 боєприпасів до гаубиць,

15 тактичних транспортних засобів та інше обладнання.

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