Україна сама вирішуватиме, як далеко стріляти з американських HIMARS, – Брінк
США не втручатимуться у те, як саме Україна розпоряджатиметься отриманими від них установками HIMARS. Командування ЗСУ самостійно вирішуватиме, як далеко з них стріляти.
HIMARS допоможуть Україні ефективніше уражати ворога
Про це 2 червня заявила новопризначена пані посол США в Україні Бріджит Брінк на брифінгу у Києві, повідомляє 24 канал.
До теми Інколи від прийняття рішення до доставки зброї в Україну минає всього день, – пані посол США
За її словами, ракетні артилерійські установки HIMARS входять до одинадцятого пакета збройної допомоги України на суму 700 мільйонів доларів, акт про надання якого 1 червня підписав президент Байден.
Насамперед це має допомогти Україні досягти більшої точності в ураженні цілей ворога, а також отримати артилерійське озброєння з більшою дальністю, ніж є зараз,
– сказала Брінк.
Також пані посол зауважила, що адміністрація Байдена й далі ухвалюватиме пакети збройної допомоги нашій державі. Яку саме та скільки зброї надаватимуть США – залежатиме від потреб України та перебігу бойових дій. Це уточнюватимуть на консультаціях між американською владою та військово-політичним керівництвом України.
Що відомо про ракетні установки HIMARS
- HIMARS – американські ракетні артилерійські системи підвищеної мобільності на колісному шасі. Така установка може нести 6 ракет для залпового вогню або 1 балістичну.
- Системи HIMARS використовують для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів протиповітряної оборони та вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів. Також вони призначені для надання вогневої підтримки власним підрозділам.
- HIMARS стріляють керованими та некерованими ракетами на дальність до 300 кілометрів.
Американські HIMARS вже чекають у Європі
Заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль розповів, що перед підписанням нового пакету допомоги Пентагон заздалегідь розмістив системи HIMARS в Європі, аби пришвидшити їхню поставку в Україну.
Також він пояснив, як швидко українські військові зможуть навчитися правильно та ефективно використовувати HIMARS у своїй роботі. За його даними, на це потрібно близько 3 тижнів. До слова, в американської сторони не було жодних побоювань щодо того, чи зможуть ЗСУ опанувати їхню зброю.
Що ще входить у новий пакет допомоги США
Крім нових установок HIMARS, Сполучені Штати передадуть Україні:
- 4 гелікоптери Мі-17,
- 1000 ракет Javelin та 50 установок,
- 15 тактичних машин,
- 5 контрбатарейних радарів,
- 2 радари повітряного спостереження,
- 6000 одиниць протитанкового озброєння; ️
- 15 000 боєприпасів до гаубиць,
- 15 тактичних транспортних засобів та інше обладнання.
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