Украина сама будет решать, как далеко стрелять из американских HIMARS, – Бринк
США не будут вмешиваться в то, как Украина будет распоряжаться полученными от них установками HIMARS. Командование ВСУ будет самостоятельно решать, как далеко из них стрелять.
HIMARS помогут Украине эффективнее поражать врага
Об этом 2 июня заявила новоназначенная госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк на брифинге в Киеве, сообщает 24 канал.
Иногда от принятия решения до доставки оружия в Украину проходит всего день, – госпожа США.
По ее словам, ракетные артиллерийские установки HIMARS входят в одиннадцатый пакет вооруженной помощи Украины на сумму 700 миллионов долларов, акт о предоставлении которого 1 июня подписал президент Байден.
В первую очередь это должно помочь Украине достичь большей точности в поражении целей врага, а также получить артиллерийское вооружение с большей дальностью, чем сейчас.
– сказала Бринк.
Также госпожа отметила, что администрация Байдена и дальше будет принимать пакеты вооруженной помощи нашему государству. Какое именно и сколько оружия будут предоставлять США, будет зависеть от потребностей Украины и течения боевых действий. Это будут уточняться на консультациях между американскими властями и военно-политическим руководством Украины.
Что известно о ракетных установках HIMARS
- HIMARS – американские ракетные артиллерийские системы повышенной мобильности на колесном шасси. Такая установка может нести 6 ракет для залпового огня или 1 баллистическую.
- Системы HIMARS используются для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров. Также они предназначены для оказания огневой поддержки собственным подразделениям.
- HIMARS стреляют управляемыми и неуправляемыми ракетами на дальность до 300 километров.
Американские HIMARS уже ждут в Европе
Заместитель министра обороны США по политике Колин Каль рассказал, что перед подписанием нового пакета помощи Пентагон заранее разместил системы HIMARS в Европе , чтобы ускорить их поставку в Украину.
Также он объяснил, как быстро украинские военные смогут научиться правильно и эффективно использовать HIMARS в своей работе. По его данным, на это уходит около 3 недель. К слову, у американской стороны не было никаких опасений относительно того, смогут ли ВСУ овладеть их оружием.
Что еще входит в новый пакет помощи США
Кроме новых установок HIMARS, Соединенные Штаты передадут Украине :
- 4 вертолета Ми-17,
- 1000 ракет Javelin и 50 установок,
- 15 тактических машин,
- 5 контрбатарейных радаров,
- 2 радара воздушного наблюдения,
- 6000 единиц противотанкового вооружения; ️
- 15 000 боеприпасов к гаубицам,
- 15 тактических транспортных средств и другое оборудование.
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