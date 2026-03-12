Війна на Близькому Сході має подвійний ефект: експерт назвав ключові "козирі" України

Україна відправила 3 групи фахівців на Близький Схід для боротьби з іранськими дронами на прохання США. Крім того, деякі країни Перської затоки розглядають купівлю українських дронів-перехоплювачів. Це свідчить про те, що Україна з кожним днем стає важливішою для світу у сфері військових технологій.

Про це 24 Каналу розповів професор американістики Скотт Лукас, наголосивши, що в замін наша країна може просити зброю, якої має обмежену кількість. Однак з цим можуть виникнути певні труднощі.

Якими є ключові "козирі" України?

Професор американістики зазначив, що зараз Україна є одним із світових лідерів ринку військових інновацій, зокрема дронів-перехоплювачів. Тому зараз найголовніше зрозуміти, якої співпраці прагне саме наша країна.

Насамперед мовиться про жест доброї політичної волі. В критичний момент переговорів щодо припинення вогню Україна показує американцям, що має мілітарні технології, які їм корисні.

Залишається питання, чи можемо ми розраховувати на заміну додаткові засоби для протиповітряної оборони. Patriot, які дуже потрібні нашій країні, США використовують на Близькому Сході.

Тобто війна там має подвійний ефект. З одного боку, вона дає можливість Україні довести, що вона є цінним партнером. З іншого – забирає ресурси, які б допомогли Україні відбивати російські удари,

– пояснив він.

Скот Лукас додав, що на тлі цього Європа має замислитись, які системи вона може запропонувати, щоб посилити підтримку України. Крім США, Patriot є в країнах ЄС, зокрема Німеччини.

До речі, колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що Україна може отримати також інвестиції від країн Близького Сходу. Так, українські підприємства могли б виробляти дрони і для нашої країни, і для країн в регіоні.

Чи справді Україна може отримати Patriot за допомогу з дронами?