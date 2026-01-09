Україна переносить частину виробництва дронів і ракет до Польщі, – Сікорський
- Україна переміщує частину виробництва дронів та ракет до Польщі, отримуючи підтримку від Варшави для 48 партій західного озброєння.
- Польща планує реалізувати оборонні проєкти з Україною в рамках програми ЄС SAFE, що передбачає витрати 44 мільярди євро на посилення оборонної промисловості.
Україна почала переміщати частину виробництва дронів і ракет на територію Польщі. Водночас Варшава вже надала підтримку для 48 партій постачання західного озброєння для українських сил оборони.
Про це в інтерв’ю TVP World повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає 24 Канал.
Що відомо про перенесення виробництва українських дронів та ракет?
Він зазначив, що Польща вже надала підтримку для 48 партій постачання західного озброєння для українських сил оборони, і тепер Україна відповідає взаємністю, розташовуючи свої виробничі потужності на польській території.
Сікорський також повідомив про плани реалізації оборонних проєктів у рамках програми ЄС SAFE.
Ми використовуємо безпековий механізм ЄС, за яким 44 мільярди євро буде витрачено на посилення оборонної промисловості. Деякі проєкти будуть реалізовані з європейськими партнерами, а також з Україною,
– сказав він.
ОПК України зріс
Оборонно-промисловий комплекс України зріс з 1 мільярда до 35 мільярдів доларів завдяки пільговим кредитам і лізингу.
Як розповів Денис Шмигаль, протягом року підприємства галузі отримали кредити на пільгових умовах на загальну суму 5,6 мільярда гривень.