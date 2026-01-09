Про це в інтерв’ю TVP World повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає 24 Канал.

Дивіться також Зброя нового рівня: дві німецькі компанії вироблятимуть бойові лазери

Що відомо про перенесення виробництва українських дронів та ракет?

Він зазначив, що Польща вже надала підтримку для 48 партій постачання західного озброєння для українських сил оборони, і тепер Україна відповідає взаємністю, розташовуючи свої виробничі потужності на польській території.

Сікорський також повідомив про плани реалізації оборонних проєктів у рамках програми ЄС SAFE.

Ми використовуємо безпековий механізм ЄС, за яким 44 мільярди євро буде витрачено на посилення оборонної промисловості. Деякі проєкти будуть реалізовані з європейськими партнерами, а також з Україною,

– сказав він.

ОПК України зріс