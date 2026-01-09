Об этом в интервью TVP World сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает 24 Канал.
Что известно о переносе производства украинских дронов и ракет?
Он отметил, что Польша уже оказала поддержку для 48 партий поставки западного вооружения для украинских сил обороны, и теперь Украина отвечает взаимностью, располагая свои производственные мощности на польской территории.
Сикорский также сообщил о планах реализации оборонных проектов в рамках программы ЕС SAFE.
Мы используем механизм безопасности ЕС, по которому 44 миллиарда евро будет потрачено на усиление оборонной промышленности. Некоторые проекты будут реализованы с европейскими партнерами, а также с Украиной,
– сказал он.
ОПК Украины вырос
Оборонно-промышленный комплекс Украины вырос с 1 миллиарда до 35 миллиардов долларов благодаря льготным кредитам и лизингу.
Как рассказал Денис Шмыгаль, течение года предприятия отрасли получили кредиты на льготных условиях на общую сумму 5,6 миллиарда гривен.