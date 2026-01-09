Об этом в интервью TVP World сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает 24 Канал.

Что известно о переносе производства украинских дронов и ракет?

Он отметил, что Польша уже оказала поддержку для 48 партий поставки западного вооружения для украинских сил обороны, и теперь Украина отвечает взаимностью, располагая свои производственные мощности на польской территории.

Сикорский также сообщил о планах реализации оборонных проектов в рамках программы ЕС SAFE.

Мы используем механизм безопасности ЕС, по которому 44 миллиарда евро будет потрачено на усиление оборонной промышленности. Некоторые проекты будут реализованы с европейскими партнерами, а также с Украиной,

– сказал он.

