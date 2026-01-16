Виробництво "Молній" злетіло в повітря: аналітик розкрив, як це вплине на обстріли

Військово-морські сили ЗСУ завдали удару по підприємству "Атлант Аеро" в Таганрозі, пошкодивши цех складання безпілотників, виробничі цехи та адмінбудівлю. Атака знищила готові дрони "Молнія" та "Оріон" та запчастини.

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний пояснив 24 Каналу, що удар ракетами "Нептун" призупинить виробництво на кілька тижнів чи місяців.

Наскільки серйозним був удар по цеху?

"Молнія" – дешевий та простий дрон, здатний літати на відстань понад 30 кілометрів і нести до 5 кілограмів вибухівки. При запуску з високої точки, наприклад з висотної будівлі чи пагорба, він може нести навіть протитанкову міну ТМ-62 вагою 12 кілограмів.

Багато наших прикордонних міст, зокрема Суми та Херсон, страждають від ударів цих дронів. Їх запускають, щоб знайти військову ціль, але якщо її немає, б'ють куди тільки можуть дотягнутися,

– сказав Нарожний.

Удар завдали ракетами "Нептун", які перебувають на озброєнні Військово-морських сил, і 3 цехи зазнали серйозних пошкоджень або руйнувань.

"Оскільки це був цех складання, а не виробництва окремих запчастин, там могли бути готові до постачань дронів та великої кількості комплектуючих, тому удар був доволі серйозний. Сподіваюся, постраждали не лише будівлі, а й люди, які працювали на цьому виробництві. Це серйозний удар по спроможностях ворога", – сказав Нарожний.

Що ще відомо про українські атаки на Росію?