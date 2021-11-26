В Україні 85% громадян визнають Голодомор геноцидом
Джерело:"Рейтинг"
Голодомор 1932 – 1933 років, який призвів до загибелі мільйонів українців, беззаперечно був геноцидом. Із цим твердженням погоджується все більше наших громадян.
Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 19 – 21 листопада 2021 року.
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Голодомор визнають геноцидом
Зазначається, що із твердженням, що Голодомор 1932 – 1933 років був геноцидом українського народу, погоджуються 85 відсотків громадян. Водночас 13 відсотків – заперечують це.
Останніх більше на Сході та Півдні (кожен четвертий – п'ятий опитаний у цих макрорегіонах), серед виборців "Опозиційної платформи – За життя", партії Мураєва "Наші", партії Шарія.
В Україні 85% громадян визнають Голодомор геноцидом / Дані "Рейтингу"
В Україні 85% громадян визнають Голодомор 1932 – 33 років геноцидом / Дані "Рейтингу"
У Голодоморі винен особисто Сталін
Найчастіше опитані вважають винним в організації Голодомору:
- особисто Сталіна – 44%;
- загалом центральне керівництво СРСР – 41%;
- каральнi органи СРСР (НКВС, ГПУ) – 17% ;
- вище керівництво Радянської України – 12%;
До слова, тези про те, що Голодомор був зумовлений природними причинами, дотримуються 10%.Зверніть увагу! Дослідження провела соціологічна група "Рейтинг" з 19 по 21 листопада 2021 року методом САТІ (телефонне опитування). Опитали 1 600 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,4% з імовірністю 0,95.
15 держав визнали Голодомор геноцидом
У світі 15 держав офіційно визнали Голодомор 1932 – 1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар. Мовиться про:
- США;
- Канада;
- Мексика;
- Еквадор;
- Перу;
- Колумбія;
- Парагвай;
- Україна;
- Грузія;
- Польща;
- Естонія;
- Литва;
- Латвія;
- Португалія;
- Ватикан;
- Австралія.