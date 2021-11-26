Голодомор 1932 – 1933 років, який призвів до загибелі мільйонів українців, беззаперечно був геноцидом. Із цим твердженням погоджується все більше наших громадян.

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 19 – 21 листопада 2021 року.

Читайте також Голодомор у цифрах: мертві та ненароджені, геноцид і його визнання у світі

Голодомор визнають геноцидом

Зазначається, що із твердженням, що Голодомор 1932 – 1933 років був геноцидом українського народу, погоджуються 85 відсотків громадян. Водночас 13 відсотків – заперечують це.

Останніх більше на Сході та Півдні (кожен четвертий – п'ятий опитаний у цих макрорегіонах), серед виборців "Опозиційної платформи – За життя", партії Мураєва "Наші", партії Шарія.



В Україні 85% громадян визнають Голодомор геноцидом / Дані "Рейтингу"



В Україні 85% громадян визнають Голодомор 1932 – 33 років геноцидом / Дані "Рейтингу"

У Голодоморі винен особисто Сталін

Найчастіше опитані вважають винним в організації Голодомору:

особисто Сталіна – 44%;

загалом центральне керівництво СРСР – 41%;

каральнi органи СРСР (НКВС, ГПУ) – 17% ;

вище керівництво Радянської України – 12%;

До слова, тези про те, що Голодомор був зумовлений природними причинами, дотримуються 10%.

15 держав визнали Голодомор геноцидом

Дослідження провела соціологічна група "Рейтинг" з 19 по 21 листопада 2021 року методом САТІ (телефонне опитування). Опитали 1 600 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,4% з імовірністю 0,95.

У світі 15 держав офіційно визнали Голодомор 1932 – 1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар. Мовиться про:

США;

Канада;

Мексика;

Еквадор;

Перу;

Колумбія;

Парагвай;

Україна;

Грузія;

Польща;

Естонія;

Литва;

Латвія;

Португалія;

Ватикан;

Австралія.