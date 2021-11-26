В Украине 85% граждан признают Голодомор геноцидом
Источник:"Рейтинг"
Голодомор 1932–1933 годов, который привел к гибели миллионов украинцев, безоговорочно был геноцидом. С этим утверждением соглашается все больше наших граждан.
Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 19–21 ноября 2021 года.
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Голодомор признают геноцидом
Отмечается, что с утверждением, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа, соглашаются 85 процентов граждан. В то же время 13 процентов – отрицают это.
Последних больше на Востоке и Юге (каждый четвертый – пятый опрошенный в этих макрорегионах), среди избирателей "Оппозиционной платформы – За жизнь", партии Мураева "Наши", партии Шария.
В Украине 85% граждан признают Голодомор геноцидом / Данные "Рейтинга"
В Украине 85% граждан признают Голодомор 1932–33 годов геноцидом / Данные "Рейтинга"
В Голодоморе виноват лично Сталин
Чаще всего опрошенные считают виновным в организации Голодомора:
- лично Сталина – 44%;
- в целом центральное руководство СССР – 41%;
- карательные органы СССР (НКВД, ГПУ) – 17%;
- высшее руководство Советской Украины – 12%;
К слову, тезисов о том, что Голодомор был обусловлен естественными причинами, придерживаются 10%.Обратите внимание! Исследование провела социологическая группа "Рейтинг" с 19 по 21 ноября 2021 года методом САТІ (телефонный опрос). Опросили 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка представляет взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,4% с вероятностью 0,95.
15 государств признали Голодомор геноцидом
В мире 15 государств официально признали Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар. Говорится о:
- США;
- Канада;
- Мексика;
- Эквадор;
- Перу;
- Колумбия;
- Парагвай;
- Украина;
- Грузия;
- Польша;
- Эстония;
- Литва;
- Латвия;
- Португалия;
- Ватикан;
- Австралия.