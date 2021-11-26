Голодомор 1932–1933 годов, который привел к гибели миллионов украинцев, безоговорочно был геноцидом. С этим утверждением соглашается все больше наших граждан.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 19–21 ноября 2021 года.

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Голодомор признают геноцидом

Отмечается, что с утверждением, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа, соглашаются 85 процентов граждан. В то же время 13 процентов – отрицают это.

Последних больше на Востоке и Юге (каждый четвертый – пятый опрошенный в этих макрорегионах), среди избирателей "Оппозиционной платформы – За жизнь", партии Мураева "Наши", партии Шария.



В Украине 85% граждан признают Голодомор геноцидом / Данные "Рейтинга"



В Украине 85% граждан признают Голодомор 1932–33 годов геноцидом / Данные "Рейтинга"

В Голодоморе виноват лично Сталин

Чаще всего опрошенные считают виновным в организации Голодомора:

лично Сталина – 44%;

в целом центральное руководство СССР – 41%;

карательные органы СССР (НКВД, ГПУ) – 17%;

высшее руководство Советской Украины – 12%;

К слову, тезисов о том, что Голодомор был обусловлен естественными причинами, придерживаются 10%.

15 государств признали Голодомор геноцидом

Исследование провела социологическая группа "Рейтинг" с 19 по 21 ноября 2021 года методом САТІ (телефонный опрос). Опросили 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка представляет взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,4% с вероятностью 0,95.

В мире 15 государств официально признали Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар. Говорится о:

США;

Канада;

Мексика;

Эквадор;

Перу;

Колумбия;

Парагвай;

Украина;

Грузия;

Польша;

Эстония;

Литва;

Латвия;

Португалия;

Ватикан;

Австралия.