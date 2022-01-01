В Україні набув чинності закон про національний спротив: основні положення

В Україні 1 січня набув чинності закон "Про основи національного спротиву". За цей документ Верховна Рада проголосувала у липні 2021 року.

Згідно з документом, національний спротив – складова частина комплексної оборони держави. До стримування і відсічі агресії максимально залучатимуть громадян України.

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Закон про національний спротив: основні положення

Загальне керівництво національним спротивом здійснює президент України. Складовими національного спротиву є територіальна оборона, рух спротиву та підготовка громадян України до національного спротиву.

У рамках територіальної оборони дозволили створити добровольчі формування територіальних громад. Вони можуть використовувати власну мисливську зброю.

Згідно з законом 1 січня розпочинається:

формування в Україні національного спротиву;сприяння максимально широкому залученню населення до дій, спрямованих на забезпечення суверенітету і територіальної цілісності держави;

визначення завдань територіальної оборони, руху опору і підготовки громадян України до національного спротиву;

встановлення порядку організації, підготовки та ведення територіальної оборони і руху опору;

унормування повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування з питань національного спротиву;

визначення засад фінансування і матеріального забезпечення національного спротиву та забезпечення соціального захисту військовослужбовців і добровольців Сил територіальної оборони ЗСУ та осіб, які виконують завдання руху опору.

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Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ

Зазначимо, що 1 січня президент Володимир Зеленський призначив командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. Цю посаду обійняв генерал Юрій Галушкін. Він нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів.

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