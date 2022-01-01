В Украине вступил в силу закон о национальном сопротивлении: основные положения

В Украине 1 января вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". За этот документ Верховная Рада проголосовала в июле 2021 года.

Согласно документу, национальное сопротивление – составная часть комплексной обороны государства. К сдерживанию и отпору агрессии максимально будут привлекать граждан Украины.

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Закон о национальном сопротивлении: основные положения

Общее руководство национальным сопротивлением осуществляет президент Украины. Составляющими национального сопротивления являются территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению.

В рамках территориальной обороны позволили создать добровольческие формирования территориальных общин. Они могут использовать собственное охотничье оружие.

Согласно закону 1 января начинается:

формирование в Украине национального сопротивления;,

содействие максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства;

определение задач территориальной обороны, движения сопротивления и подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению;

установление порядка организации, подготовки и ведения территориальной обороны и движения сопротивления;

нормирование полномочий органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам национального сопротивления;

определение основ финансирования и материального обеспечения национального сопротивления и обеспечение социальной защиты военнослужащих и добровольцев Сил территориальной обороны ВСУ и лиц, выполняющих задачи движения сопротивления.

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Зеленский назначил командующим Сил территориальной обороны ВСУ

Отметим, что 1 января президент Владимир Зеленский назначил командующего Сил территориальной обороны ВСУ. Эту должность занял генерал Юрий Галушкин. Он награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней.

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