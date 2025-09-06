В Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ракет

Удень 6 вересня у більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомили про зліт російського МіГ-31К, що є носієм ракет "Кинджал".

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Чому оголосили повітряну тривогу в Україні?

О 14:33 на всій території України оголосили небезпеку. На території Росії злетів МіГ-31К, тож ворог може застосувати ракети "Кинджал".

Станом на 14:41 про пуски ракет ще не повідомляли.