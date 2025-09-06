Днем 6 сентября в большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу. Мониторинговые каналы сообщили о взлете российского МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Смотрите также "Шахеды" фиксировали в небе над Украиной: в ряде областей была опасность

Почему объявили воздушную тревогу в Украине?

В 14:33 на всей территории Украины объявили опасность. На территории России взлетел МиГ-31К, поэтому враг может применить ракеты "Кинжал".

Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К,

– сообщили военные.

По состоянию на 14:41 о пусках ракет еще не сообщали. Уже в 14:49 борт МиГ отошел от пусковой зоны. Было объявлено отбой опасности.

МиГ-31 Это истребитель, который перешел в наследство России от Советского Союза. Его применяют для перехвата крылатых ракет и других сложных воздушных целей. Но российская армия запускает из него "Кинжалы", которые летят на расстояние до 2 тысяч километров. Самолет развивает скорость до 3400 километров в час, имея вес 46,75 тонны.

Известно, что в России с 1 по 5 сентября продолжались учебные полеты на МиГ-31, поэтому вылет может быть не боевым. Однако из-за коварства врага украинцам стоит быть осмотрительными. Пока нет отбоя, позаботьтесь о своей безопасности.

Напомним, что в Украине продолжается также опасность из-за применения вражеских "Шахедов".

Когда в последний раз Россия атаковала Украину "Кинжалами"?