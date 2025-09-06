В Украине объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения ракет
- 6 сентября в Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".
- Воздушная тревога была отменена в 14:49 после ухода МиГ-31К от пусковой зоны.
Днем 6 сентября в большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу. Мониторинговые каналы сообщили о взлете российского МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Почему объявили воздушную тревогу в Украине?
В 14:33 на всей территории Украины объявили опасность. На территории России взлетел МиГ-31К, поэтому враг может применить ракеты "Кинжал".
Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К,
– сообщили военные.
По состоянию на 14:41 о пусках ракет еще не сообщали. Уже в 14:49 борт МиГ отошел от пусковой зоны. Было объявлено отбой опасности.
МиГ-31
Это истребитель, который перешел в наследство России от Советского Союза. Его применяют для перехвата крылатых ракет и других сложных воздушных целей. Но российская армия запускает из него "Кинжалы", которые летят на расстояние до 2 тысяч километров. Самолет развивает скорость до 3400 километров в час, имея вес 46,75 тонны.
Известно, что в России с 1 по 5 сентября продолжались учебные полеты на МиГ-31, поэтому вылет может быть не боевым. Однако из-за коварства врага украинцам стоит быть осмотрительными. Пока нет отбоя, позаботьтесь о своей безопасности.
Напомним, что в Украине продолжается также опасность из-за применения вражеских "Шахедов".
Когда в последний раз Россия атаковала Украину "Кинжалами"?
- Во время массированной атаки утром 21 августа Россия выпустила четыре ракеты "Кинжал" вместе с сотнями дронов типа "Шахед".
- В ночь на 15 июня украинская ПВО смогла сбить два "Кинжала". Тогда атака происходила с применением других типов ракет и дронов.
- В ночь на 9 июня Россия выпустила четыре "Кинжала". Атака была успешно обезврежена силами ПВО.