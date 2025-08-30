Волонтери передали Україні вертоліт Black Hawk: які завдання він може виконувати
- Громадяни Чехії та Словаччини передали Україні вертоліт Black Hawk, який може виконувати бойові завдання, якщо його обладнати відповідним озброєнням.
- Роман Світан підкреслив, що це хороша бойова "машина", яка буде ефективною.
Громадяни Чехії та Словаччини зібрали кошти та передали українській розвідці вертоліт Black Hawk. Це дуже непогана "машина", яку можна порівняти з нашими Мі-24.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, додавши, що Black Hawk – транспортний засіб. Але він може виконувати бойові завдання.
Які завдання може виконати вертоліт?
Якщо Black Hawk обладнати певним озброєнням, то він стане ефективною бойовою "машиною". На ньому можна розмістити протитанкові керовані ракети, гармати, кулемети.
Це хороша бойова одиниця, якої нам зараз не вистачає. Вона може добре знищувати російські дрони "Герань" завдяки ракетам чи кулеметам. У Black Hawk вмістка транспортна кабіна,
– наголосив Роман Світан.
У неї можна покласти доволі багато ракет з тепловою головкою самонаведення. Ними можна відстрілювати російські безпілотники. Швидкість вертольота це дозволяє.
Важливо зауважити, що його передали словаки й чехи, попри те, що лідер Словаччини Роберт Фіцо відомий своєю проросійською позицією.
Інша військова допомога для України:
- Бельгія зголосилася передати нашій державі у найближчі місяці декілька винищувачів F-16. Крім цього влада країни запевнила у довготривалій підтримці. Зокрема є обіцянка надавати Україні 1 мільярд євро щорічно аж до 2029 року.
- У США повідомили про укладання контракту на постачання авіаційних керованих боєприпасів ERAM. Раніше Україна подавала запит на таке озброєння. Мовиться про понад 3 тисячі ракето-бомберів ERAM, які мають надійти до кінця 2025 року.
- Допомогу Україні продовжує Канада. Там пообіцяли надати додаткові 2 мільярди доларів. Половину з цієї суми спрямують на озброєння, зокрема дрони, бронетехніку та снаряди.