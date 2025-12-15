Вагомий інструмент: військовий оглядач розкрив, як українська балістика може вплинути на фронт
- Україна розглядає можливість використання власної балістики для зміни балансу у війні.
- Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп обговорив умови, за яких українська балістика може стати вагомим інструментом на фронті.
Україна почала говорити про власну балістику як про фактор, здатний змінювати баланс у війні. Публічні сигнали про застосування нових ракет одразу викликали питання, чи може це реально вплинути на фронт, а не залишитися лише точковим ефектом.
Про роль української балістики та умови, за яких вона може стати вагомим інструментом, в ефірі 24 Каналу розповів ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп. Він пояснив, від чого залежить реальний вплив таких ракет на бойові дії.
Чи може українська балістика змінити ситуацію на фронті?
Використання балістичних ракет саме по собі не означає автоматичний перелом у війні. Навіть удари по російському тилу не гарантують швидких змін на лінії бойового зіткнення, зокрема під час штурмів укріплених районів. Вплив таких засобів є радше опосередкованим і залежить від ширшого набору факторів.
Прямо сказати, що штурм Покровська чи іншого укріпрайону зміниться через застосування цих ракет, було б неправильно,
– пояснив Шарп.
Водночас потенціал у балістики значно вищий, ніж у точкових ударів іншими засобами. Ракети з потужною бойовою частиною та високою точністю, здатні проривати російську ППО, можуть завдати серйозної шкоди військовій інфраструктурі в глибині території. Саме ця властивість робить їх інструментом стратегічного, а не тактичного впливу.
Такі ракети могли б дати Україні дуже і дуже багато,
– підсумував військовий оглядач.
Однак ключовим залишається не сам факт наявності балістики, а умови її застосування. Без достатньої кількості ракет і регулярного використання їхній ефект обмежується окремими епізодами, а не системним тиском на можливості противника.
Скільки ракет потрібно для реального ефекту?
Вплив балістики визначає не лише дальність, а насамперед точність і масовість застосування. Якщо ракети здатні вражати цілі з похибкою до кількох десятків метрів і регулярно долати російську ППО, тоді з'являється можливість системно бити по військовому виробництву й арсеналах у глибині території. Саме так формується відкладений, але відчутний ефект для фронту.
Якщо таких ракет немало і вони точні, можна дуже серйозно впливати на російську військову промисловість у межах радіуса ураження,
– пояснив він.
Для цього потрібні не поодинокі пуски, а сотні ракет у серійному застосуванні. Лише тоді зниження виробництва боєприпасів і втрати складів починають вимірюватися відсотками, що безпосередньо позначається на можливостях атакувати. За таких умов темпи наступу падають, а втрати зменшуються не одразу, але стабільно.
Медійний ефект відрізняється від реального впливу
Окремі удари балістикою привертають увагу і створюють гучний інформаційний ефект, але самі по собі не змінюють хід війни. Без регулярного і масового застосування такі пуски залишаються поодинокими подіями, які лише тимчасово відволікають ресурси противника. Саме тому вирішальним є не факт застосування, а його масштаб.
Якщо ракети використовуються в кількості кількох одиниць, максимум – це медійні події та шпилькові уколи,
– пояснив Шарп.
Реальний вплив з'являється лише тоді, коли удари стають системними і змушують противника втрачати виробничі можливості. У такому разі падає забезпечення боєприпасами, слабшають атакувальні дії, а темпи просування сповільнюються. Саме це і є тією метою, заради якої балістика може перетворитися з символу на інструмент війни.
Що відомо про українську балістику?
- Компанія Fire Point заявила, що до кінця 2025 року планує завершити кодифікацію балістичної ракети FP-7 у Міноборони. Головний конструктор Денис Штілєрман пояснював, що власна балістика потрібна Україні, аби застосовувати її без погодження цілей із третіми сторонами, а перехоплення такої ракети може бути ускладненим за певних технічних параметрів.
- У Fire Point також повідомляли, що за наявності запиту й фінансування компанія здатна перейти до серійного виробництва вже навесні 2026 року. Йдеться про темпи у сотні ракет на місяць, а також про паралельну роботу над кількома типами балістичних ракет із різною дальністю.
- Експерт з авіації Костянтин Криволап припускав, що застосування української балістики по території Росії може відбутися наприкінці 2025 року або на початку 2026-го. Найімовірнішим періодом він називав лютий – березень, зазначаючи, що російські системи ППО мають обмежені можливості протидії балістичним цілям.