Президент Володимир Зеленський заявив, що майже 60% зброї Сил оборони є українського виробництва. Наша держава дійсно посилилася на цьому напрямку.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. На його думку, якби Україна почала інтенсивно інвестувати у виробництво зброї ще з перших днів війни, то зараз цей показник становив би 80%.

Які можливості вже має Україна?

За словами Маломужа, упродовж останніх місяців лунало багато цікавої інформації про виробництво української зброї. Вже навіть показали кадри ракети "Фламінго", яка здатна летіти на відстань до 3 тисяч кілометрів. Важливо, щоб усе вдалося масштабувати.

Говорили не лише про ракети на 300-500 кілометрів, але й про ракети на 3000 кілометрів. Вже рік йде повнокровне відновлення нашої оборони. Є розробки і на більші відстані. А це вже стратегічний ресурс для знищення ворога і його ВПК, аеродромів, заводів. Важливо масштабуватися,

– зазначив Маломуж.

Крім того, Україні не потрібно буде питати дозвіл на використання зброї, як це було у випадку із західними ракетами.

Виробництво української зброї: коротко