Рухатися не можна: офіцер НГУ розповів, як українські бійці виживають на фронті у люті морози

Українські військові мерзнуть на передовій через сильні морози, особливо у піхотних підрозділах, де окопні свічки не забезпечують достатнього тепла. Проте ситуація краща, ніж у росіян, завдяки досвіду минулих зим.

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш пояснив 24 Каналу, що будь-яке нічне пересування небезпечне через аеророзвідку противника, який виявляє теплові сигнатури та атакує FPV-дронами.

Як морози впливають на боєздатність військових?

У бліндажах з Webasto або генераторами значно тепліше, але окопні свічки не забезпечують достатнього тепла, і ситуація часто некомфортна.

Хлопці отримали великий досвід минулих зим – знають, як вдягатися і що брати з собою. Плюс логістика з доставки теплого одягу, їжі та води на значно вищому рівні,

– сказав Отченаш.

Погода впливає на морально-психологічний стан військових – через сильні морози вони втрачають мотивацію і їм реально нічого не хочеться робити.

"До 2024 року ми могли хоча б вийти в окоп, поприсідати, зігрітися. Зараз будь-яке нічне пересування може закінчитися погано, бо противник постійно проводить аеророзвідку, виявляє теплові сигнатури та атакує FPV-дронами. Тому хлопці максимально сидять на позиціях, намагаючись їх не демаскувати", – розповів Отченаш.

Важливо! Бригада "Рубіж" збирає кошти на антишахедні дрони, які допомагають збивати ворожі безпілотники, що атакують міста в глибокому тилу. Ціль – 900 тисяч гривень. Цей збір надзвичайно важливий для виконання завдання з оборони перш за все цивільних людей. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку.

