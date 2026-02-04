Рухатися не можна: офіцер НГУ розповів, як українські бійці виживають на фронті у люті морози
- Українські військові мерзнуть на передовій через сильні морози, але мають кращу ситуацію, ніж росіяни, завдяки досвіду минулих зим та ефективній логістиці.
- Нічне пересування небезпечне через аеророзвідку противника, який виявляє теплові сигнатури та атакує FPV-дронами.
Українські військові мерзнуть на передовій через сильні морози, особливо у піхотних підрозділах, де окопні свічки не забезпечують достатнього тепла. Проте ситуація краща, ніж у росіян, завдяки досвіду минулих зим.
Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш пояснив 24 Каналу, що будь-яке нічне пересування небезпечне через аеророзвідку противника, який виявляє теплові сигнатури та атакує FPV-дронами.
Дивіться також: У бригаді "Рубіж" назвали 2 причини, чому впали темпи просування росіян у січні
Як морози впливають на боєздатність військових?
У бліндажах з Webasto або генераторами значно тепліше, але окопні свічки не забезпечують достатнього тепла, і ситуація часто некомфортна.
Хлопці отримали великий досвід минулих зим – знають, як вдягатися і що брати з собою. Плюс логістика з доставки теплого одягу, їжі та води на значно вищому рівні,
– сказав Отченаш.
Погода впливає на морально-психологічний стан військових – через сильні морози вони втрачають мотивацію і їм реально нічого не хочеться робити.
"До 2024 року ми могли хоча б вийти в окоп, поприсідати, зігрітися. Зараз будь-яке нічне пересування може закінчитися погано, бо противник постійно проводить аеророзвідку, виявляє теплові сигнатури та атакує FPV-дронами. Тому хлопці максимально сидять на позиціях, намагаючись їх не демаскувати", – розповів Отченаш.
Важливо! Бригада "Рубіж" збирає кошти на антишахедні дрони, які допомагають збивати ворожі безпілотники, що атакують міста в глибокому тилу. Ціль – 900 тисяч гривень. Цей збір надзвичайно важливий для виконання завдання з оборони перш за все цивільних людей. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку.
Що ще відомо про ситуацію на фронті?
- Російські сили вели наступальні дії у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, однак без зафіксованих територіальних здобутків.
- Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження військових об’єктів противника в тимчасово окупованих районах Донецької та Запорізької областей.
- Українські удари по російських нафтопереробних заводах призводять до дефіциту пального та змушують Кремль шукати вихід із ситуації. У відповідь Росія маскує військове виробництво на цивільних підприємствах і переносить його глибше вглиб країни, якомога далі від українського кордону.