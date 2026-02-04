Двигаться нельзя: офицер НГУ рассказал, как украинские бойцы выживают на фронте в лютые морозы

Украинские военные мерзнут на передовой из-за сильных морозов, особенно в пехотных подразделениях, где окопные свечи не обеспечивают достаточного тепла. Однако ситуация лучше, чем у россиян, благодаря опыту прошлых зим.

Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш объяснил 24 Каналу, что любое ночное передвижение опасно из-за аэроразведки противника, который обнаруживает тепловые сигнатуры и атакует FPV-дронами.

Как морозы влияют на боеспособность военных?

В блиндажах с Webasto или генераторами значительно теплее, но окопные свечи не обеспечивают достаточного тепла, и ситуация часто некомфортная.

Ребята получили большой опыт прошлых зим – знают, как одеваться и что брать с собой. Плюс логистика по доставке теплой одежды, еды и воды на значительно более высоком уровне,

– сказал Отченаш.

Погода влияет на морально-психологическое состояние военных – из-за сильных морозов они теряют мотивацию и им реально ничего не хочется делать.

"До 2024 года мы могли хотя бы выйти в окоп, поприседать, согреться. Сейчас любое ночное передвижение может закончиться плохо, потому что противник постоянно проводит аэроразведку, обнаруживает тепловые сигнатуры и атакует FPV-дронами. Поэтому ребята максимально сидят на позициях, стараясь их не демаскировать", – рассказал Отченаш.

Важно! Бригада "Рубеж" собирает средства на антишахедные дроны, которые помогают сбивать вражеские беспилотники, атакующие города в глубоком тылу. Цель – 900 тысяч гривен. Этот сбор чрезвычайно важен для выполнения задачи по обороне прежде всего гражданских людей. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке.

Что еще известно о ситуации на фронте?