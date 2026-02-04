Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш объяснил 24 Каналу, что любое ночное передвижение опасно из-за аэроразведки противника, который обнаруживает тепловые сигнатуры и атакует FPV-дронами.
Как морозы влияют на боеспособность военных?
В блиндажах с Webasto или генераторами значительно теплее, но окопные свечи не обеспечивают достаточного тепла, и ситуация часто некомфортная.
Ребята получили большой опыт прошлых зим – знают, как одеваться и что брать с собой. Плюс логистика по доставке теплой одежды, еды и воды на значительно более высоком уровне,
– сказал Отченаш.
Погода влияет на морально-психологическое состояние военных – из-за сильных морозов они теряют мотивацию и им реально ничего не хочется делать.
"До 2024 года мы могли хотя бы выйти в окоп, поприседать, согреться. Сейчас любое ночное передвижение может закончиться плохо, потому что противник постоянно проводит аэроразведку, обнаруживает тепловые сигнатуры и атакует FPV-дронами. Поэтому ребята максимально сидят на позициях, стараясь их не демаскировать", – рассказал Отченаш.
Что еще известно о ситуации на фронте?
- Российские силы вели наступательные действия в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, однако без зафиксированных территориальных достижений.
- Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении военных объектов противника во временно оккупированных районах Донецкой и Запорожской областей.
- Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам приводят к дефициту топлива и заставляют Кремль искать выход из ситуации. В ответ на это Россия маскирует военное производство на гражданских предприятиях и переносит его глубже вглубь страны, как можно дальше от украинской границы.