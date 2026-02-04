В Кремле больше всего стремятся закрепиться в Сумской и Харьковской областях. Об этом говорится в аналитической сводке ISW.

Смотрите также Циничные требования России и фальшивые "уступки": в ISW предостерегли Украину от стратегических ошибок

Как изменилась линия фронта?

У Сумской области российские подразделения атаковали вблизи Кондратовки, Юнаковки и в направлении Храповщины. В то же время российские военные блогеры заявляли о возможном продвижении на восток от Александрии, однако эти данные не подтверждены.

На Харьковской области оккупанты усилили давление в районе Волчанска, Прилепки, Старицы и Зеленого. По словам представителя Группировки Объединенных сил ВСУ Виктора Трегубова, российские войска пытаются найти слабые места в обороне, но несут значительные потери.

Линия фронта по состоянию на 4 февраля / Карты ISW

На Купянском направлении противник атаковал вблизи самого Купянска, Песчаного и Ковшаровки, однако также без подтвержденных успехов. В то же время зафиксированы удары российской авиации управляемыми авиабомбами и ракетами по украинским позициям в глубоком тылу.

На Донецкой области российские силы имели ограниченное продвижение в районе Лимана и Покровска, в частности вблизи населенных пунктов Ставки и Затишок. Основные бои продолжались также в направлениях Славянска, Константиновки и Доброполье.

Напомним, украинский Генштаб сообщил о ударах по российским военным объектам во временно оккупированных районах Донецкой области и Запорожской области, в частности по центрам подготовки операторов дронов и складах.

На юге российские войска также имеют амбиции, но не имеют успеха. В Запорожской области зафиксировано ограниченное продвижение в районе Гуляйполя, а также удары вблизи Орехова.

У Херсонской области российские войска проводили ограниченные атаки в районе Антоновского моста, однако без подтвержденных территориальных изменений.

Какие сложности возникают у россиян при попытке наступления на Украину?