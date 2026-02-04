Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що на відновлення потрібні тижні або місяці. Отже, наслідки точно будуть.

Кремль намагається маскувати військові виробництва

Росія не може захиститися від ударів безпілотниками, тому Україні головне влучно працювати. Сили оборони можуть показувати результат і вже неодноразово завдавали ворогу болючих втрат.

Але потрібно працювати системно, спричиняти руйнування. Враховуючи те, що росіяни намагаються передислоковувати свої виробництва якнайдалі від кордонів з Україною. Окупанти сподіваються, що встигнуть щось збити.

Зверніть увагу! Колишній очільник МЗС Володимир Огризко відзначив, що Україна "добиває" нафтову галузь Росії. Тому "енергетичне перемир'я" було вигідне росіянам, щоб "зализати рани". Кремль у будь-який спосіб намагається врятувати надходження від нафти, адже без цього країна не зможе продовжувати війну.

"Також є тенденція, коли на цивільних підприємствах намагаються створювати військові виробничі потужності. Так росіяни їх маскують. Але удари точно мають наслідки", – підкреслив Олександр Мусієнко.

Сьогодні стоїть питання у їхньому масштабуванні, успішності та ефективності. Робота з цим також ведеться.

Що відомо про нещодавні атаки по НПЗ Росії?