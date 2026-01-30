Однак Україні потрібно продовжувати удари по нафтовій промисловості Росії. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко пояснив 24 Каналу, що тоді російська економіка завалиться.

Чому саме Росії це вигідно?

Володимир Огризко зазначив, що російський офіційний бюджет становить 160 мільярдів доларів. У 2025 році їхні надходження від нафти та газу склали 163 мільярди доларів. Усе те, що загарбники отримали, використовують для війни.

Зараз спостерігається різке зменшення можливостей бюджету Росії. У них на 25% зменшилася кількість надходжень з нафтового сектора. Тому це дуже серйозний аргумент, чому Україні потрібно добивати російську нафтову промисловість.

Це енергетичне перемир'я – це те, що ми дамо їм можливість "зализати рани", не будемо більше знищувати цю інфраструктуру. Вони будуть використовувати усі "лазівки" для того, щоб продавати нафту, яка буде видобуватися. У підсумку вони не зменшать, а збільшать надходження на війну. Нам треба нашими дронами та ракетами добивати усе, що є,

– підкреслив ексглава МЗС.

Якщо Росія хоча б наполовину втратить свої нафтові доходи, то не матиме можливості продовжувати війну у такому темпі з якимись перспективами. Руйнуються й інші галузі економіки.

Спостерігаються "дірки" у місцевих бюджетах. Вони звертаються до Москви, де так само немає грошей. Виходить колапс, тому що і на місці, і в центрі нема чим покривати те, що потрібно.

Далі буде зупинка транспорту у містах, відсутність послуг з прибирання сміття. Зникне вода, тепло, газ. Але без обстрілів. Воно вже зникає. Тобто це процес, який зараз починає наростати, буде йти далі і завалить те, що залишається. Тому нам не треба підписувати жодних умов, які мають нас у чомусь обмежити. У нас є достатньо можливостей, щоб протриматися цей рік,

– наголосив ексміністр.

Чи можливе "енергетичне перемир'я"?