Україна боротиметься з іранськими "Шахедами" на Близькому Сході на запит США, – Reuters

Київ відповів на запит Сполучених Штатів про підтримку в захисті від іранських "Шахедів" на Близькому Сході. Українські солдати вже за декілька днів розпочнуть роботу.

Так, Володимир Зеленський заявив, що Україна відгукнеться на прохання американців і дав відповідні вказівки. Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Актуально Війна з Росією ніколи не закінчиться, – інтерв'ю командира "Ахіллесу" про армію Путіна та перемир'я

Як Україна допомагатиме США на Близькому Сході?

Президент напередодні, 5 березня, повідомив, що Україна отримала від США запит про надання конкретної підтримки для захисту від "Шахедів" у країнах Близького Сходу. За його словами, він доручив забезпечити передачу необхідних засобів та направлення українських фахівців, які зможуть гарантувати належний рівень безпеки.

Джерело, обізнане із ситуацією, повідомило, що Вашингтон попросив допомоги у захисті американських військових баз і солдатів в окремих країнах регіону. У відповідь Зеленський дав відповідні накази українським військовим. Очікується, що українські спеціалісти розпочнуть роботу вже протягом найближчих кількох днів.

В агенстві Reuters додали, що президент США Дональд Трамп готовий приймати допомогу від будь-якої держави, коментуючи пропозицію України допомогти у боротьбі з іранськими дронами.

Зауважимо! Під час війни проти Росії Україна напрацювала ефективні методи знищення іранських безпілотників-камікадзе типу "Шахед".

У вівторок, 3 березня, Зеленський також заявив, що Україна готова розглянути можливість обміну власних безпілотників-перехоплювачів на ракети для систем ППО від близькосхідних союзників, які мають власні запаси комплексів Patriot.

Що цьому передувало?