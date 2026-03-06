Украина будет бороться с иранскими "Шахедами" на Ближнем Востоке по запросу США, – Reuters
- Украина на запрос США окажет поддержку в защите от иранских дронов на Ближнем Востоке, отправив специалистов для обеспечения безопасности.
- Ожидается, что украинские специалисты начнут работу в течение нескольких дней.
Киев ответил на запрос Соединенных Штатов о поддержке в защите от иранских "Шахедов" на Ближнем Востоке. Украинские солдаты уже через несколько дней начнут работу.
Так, Владимир Зеленский заявил, что Украина откликнется на просьбу американцев, и дал соответствующие указания. Об этом говорится в материале Reuters.
Актуально Война с Россией никогда не закончится, – интервью командира "Ахиллеса" об армии Путина и перемирии
Как Украина будет помогать США на Ближнем Востоке?
Президент накануне, 5 марта, сообщил, что Украина получила от США запрос о предоставлении конкретной поддержки для защиты от "Шахедов" в странах Ближнего Востока. По его словам, он поручил обеспечить передачу необходимых средств и направление украинских специалистов, которые смогут гарантировать надлежащий уровень безопасности.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Вашингтон попросил помощи в защите американских военных баз и солдат в отдельных странах региона. В ответ Зеленский дал соответствующие приказы украинским военным. Ожидается, что украинские специалисты начнут работу уже в течение ближайших нескольких дней.
В агентстве Reuters добавили, что президент США Дональд Трамп готов принимать помощь от любого государства, комментируя предложение Украины помочь в борьбе с иранскими дронами.
Заметим! Во время войны против России Украина наработала эффективные методы уничтожения иранских беспилотников-камикадзе типа "Шахед".
Во вторник, 3 марта, Зеленский также заявил, что Украина готова рассмотреть возможность обмена собственных беспилотников-перехватчиков на ракеты для систем ПВО от ближневосточных союзников, которые имеют собственные запасы комплексов Patriot.
Что этому предшествовало?
Иран запустил сотни дронов по американским объектам в соседних государствах после того, как 28 февраля США вместе с Израилем начали масштабную кампанию авиаударов по иранской территории.
Речь идет, частности об объектах США в Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Саудовской Аравии и Кувейте. Взрывы гремели в нескольких городах, сообщалось о повреждении туристических объектов, а также известно о пострадавших. Накануне Иран совершил дроновую атаку и на Азербайджан.
Тем временем Израиль начал следующую фазу военной кампании на Ближнем Востоке. Основной акцент в этой фазе боевых действий сделан на ударах по подземным иранским объектам, которые используются для хранения или разработки баллистических ракет.