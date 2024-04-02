Маємо перевагу, – Маломуж розповів про українські дрони зі штучним інтелектом

Як написало CNN, українські військові застосовують дрони зі штучним інтелектом для ударів по НПЗ Росії. Україна має інтелектуальну технічну перевагу над ворогом.

Про це 24 Каналу заявив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що мовиться не про кількість, а про якість. У ворога немає дронів із такими частотами, маневруванням та змінюванням траєкторії. Зазначимо, що видання написало про те, що в деякі українські БпЛА інтегрують базову форму ШІ.

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"Ми маємо вже інтелектуальну технологічну перевагу. Однак ці ресурси й внутрішні, і зовнішні, і наших союзників націлені на те, щоб ми мали консолідовану і масовану перевагу над ворогом у дронах найближчі 3 – 5 місяців", – сказав Маломуж.

Це може збільшити ресурс по всіх секторах – як потужних ударів по території Росії, так і ударів по тимчасово окупованому півострову. Мовиться, наприклад, про об'єкти ВПК, нафтопереробні об'єкти, пускові установки та аеродроми. Також БпЛА можна буде використовувати для ударів на фронті.

"Думаю, що в найближчі періоди інтелект України переможе", – сказав колишній голова Служби зовнішньої розвідки.

Росія зробила ставку на власне виробництво безпілотників. Утім, це не високотехнологічні БпЛА. Те саме мовиться і про іранські дрони.

Технологічне надбання

За словами генерала армії, країна-агресорка почала придушувати за допомогою РЕБ українські безпілотники. Тож їх вирішили змінити.

Перейшли до системи інтелектуальної заміни й частин дрона. Це прошивка, моделювання ситуації, це зміна траєкторії, це захист від радіолокаційних і систем ППО ворога. Тут ми вже маємо надбання,

– зауважив Микола Маломуж.

Виробництво українських дронів