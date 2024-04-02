Имеем преимущество, – Маломуж рассказал об украинских дронах с искусственным интеллектом

Как написало CNN, украинские военные применяют дроны с искусственным интеллектом для ударов по НПЗ России. Но Украина имеет интеллектуальное техническое преимущество над врагом.

Об этом 24 Каналу заявил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что речь идет не о количестве, а о качестве. У врага нет дронов с такими частотами, маневрированием и изменением траектории. Отметим, что издание написало о том, что в некоторые украинские БПЛА интегрируют базовую форму ИИ.

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"Мы имеем уже интеллектуальное технологическое преимущество. Однако эти ресурсы и внутренние, и внешние, и наших союзников нацелены на то, чтобы мы имели консолидированное и массированное преимущество над врагом в дронах ближайшие 3 – 5 месяцев", – сказал Маломуж.

Это может увеличить ресурс по всем секторам – как для мощных ударов по территории России, так и ударов по временно оккупированному полуострову. Говорится, например, об объектах ВПК, нефтеперерабатывающих объектах, пусковых установках и аэродромах. Также БПЛА можно будет использовать для ударов на фронте.

"Думаю, что в ближайшие периоды интеллект Украины победит", – сказал бывший глава Службы внешней разведки.

Россия сделала ставку на собственное производство беспилотников. Впрочем, это не высокотехнологичные БПЛА. То же самое говорится и об иранских дронах.

Технологическое достояние

По словам генерала армии, страна-агрессор начала подавлять с помощью РЭБ украинские беспилотники. Поэтому их решили изменить.

Перешли к системе интеллектуальной замены и частей дрона. Это прошивка, моделирование ситуации, это изменение траектории, это защита от радиолокационных и систем ПВО врага. Здесь мы уже имеем достояние,

– отметил Николай Маломуж.

Производство украинских дронов