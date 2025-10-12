Росіяни закривають очі на величезні втрати на фронті з боку їхньої армії та на ціни на продукти у магазинах. Однак є дещо, чого вони довго терпіти не зможуть. В цьому "допоможе" Україна.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, зауваживши, що мовиться про удари по НПЗ країни-агресорки. Він припустив, що росіяни можуть усвідомити усі наслідки війни, яку розпочав Володимир Путін.

Дивіться також "Дивуємося масштабу брехні та ненависті": у Кремлі зробили нову заяву про війну в Україні

Що змусить росіян протестувати?

Українські безпілотники вивели з ладу 40% нафтопереробних можливостей Росії. За словами полковника армії Великої Британії у відставці, такі удари справді приносять шалені збитки країні-агресорці.

Це блискучий результат. Це не шкодить Путіну, лідерам та олігархам, але шкодить простим людям в Росії, які тепер не можуть отримати паливо. Бачимо фотографії черг у 2 – 3 кілометри до заправок,

– наголосив він.

Якщо раніше Кремль заробляв гроші на війну з продажу нафти та палива, то тепер він має цим проблеми. Адже Росія, замість заробітку, змушена імпортувати бензин з закордону.

Українські дії фактично наблизили війну до росіян, які не мають змоги заправити свої автомобілі. Навіть, якщо люди і знайдуть його, він дуже дорогий. А з економікою та заробітнею платнею в країні-агресорці і так "не солодко" – продукти дорогі, а інфляція висока.

Бреттон-Гордон зазначив, що якщо це триватиме довго, це паралізує російську економіку. Україна продовжить атаки на НПЗ, але для самого російського диктатора це не буде проблема, адже він не купує собі бензин самостійно.

Однак це робить російський народ. Якщо в Росії мовчать про шалені втрати на фронті, то мовчати про знищення нафтової промисловості не вийде. Люди можуть зрозуміти, що дії Путіна заганяють країну в трясину. Тому це вплине на Путіна, якщо росіяни підуть на Кремль,

– наголосив полковник армії Великої Британії у відставці.

Він додав, що найближче оточення Путіна та олігархи теж можуть бути невдоволеними. Вони розуміють, що "золотом" економіки Росії є її нафта, з якої вони заробляли мільярди доларів. Тепер ж Україна фактично перекрила їхній дохід.

Наслідки українських ударів по НПЗ Росії: коротко