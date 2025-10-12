Россияне закрывают глаза на огромные потери на фронте со стороны их армии и на цены на продукты в магазинах. Однако есть кое-что, чего они долго терпеть не смогут. В этом "поможет" Украина.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, отметив, что речь идет об ударах по НПЗ страны-агрессора. Он предположил, что россияне могут осознать все последствия войны, которую начал Владимир Путин.

Смотрите также "Удивляемся масштабу лжи и ненависти": в Кремле сделали новое заявление о войне в Украине

Что заставит россиян протестовать?

Украинские беспилотники вывели из строя 40% нефтеперерабатывающих возможностей России. По словам полковника армии Великобритании в отставке, такие удары действительно приносят огромные убытки стране-агрессору.

Это блестящий результат. Это не вредит Путину, лидерам и олигархам, но вредит простым людям в России, которые теперь не могут получить топливо. Видим фотографии очередей в 2 – 3 километра до заправок,

– подчеркнул он.

Если раньше Кремль зарабатывал деньги на войну с продажи нефти и топлива, то теперь он имеет этим проблемы. Ведь Россия, вместо заработка, вынуждена импортировать бензин из заграницы.

Украинские действия фактически приблизили войну к россиянам, которые не имеют возможности заправить свои автомобили. Даже, если люди и найдут его, он очень дорогой. А с экономикой и заработной платой в стране-агрессоре и так "не сладко" – продукты дорогие, а инфляция высокая.

Бреттон-Гордон отметил, что если это будет продолжаться долго, это парализует российскую экономику. Украина продолжит атаки на НПЗ, но для самого российского диктатора это не будет проблема, ведь он не покупает себе бензин самостоятельно.

Однако это делает российский народ. Если в России молчат о безумных потерях на фронте, то молчать об уничтожении нефтяной промышленности не получится. Люди могут понять, что действия Путина загоняют страну в трясину. Поэтому это повлияет на Путина, если россияне пойдут на Кремль,

– подчеркнул полковник армии Великобритании в отставке.

Он добавил, что ближайшее окружение Путина и олигархи тоже могут быть недовольны. Они понимают, что "золотом" экономики России является ее нефть, с которой они зарабатывали миллиарды долларов. Теперь же Украина фактически перекрыла их доход.

Последствия украинских ударов по НПЗ России: кратко