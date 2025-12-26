У різдвяному привітанні короля Чарльза III колядував український хор: щемливе відео
- У різдвяному зверненні короля Чарльза III український хор "Пісні для України" заспівав колядку "Carol of the Bells" у Вестмінстерському абатстві.
- Хор заснований Королівським оперним театром у 2023 році та складається з 130 українців, більшість з яких покинули Україну через війну.
На Різдво зі святковим зверненням виступив король Чарльз III. Після вітальних слів британського монарха український хор заспівав колядку.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний YouTube-канал королівської родини.
Дивіться також Для затишних вечорів: що подивитися з дітьми у різдвяний період
Що відомо про різдвяне привітання короля?
Заколядував у щорічному різдвяному зверненні короля український хор "Пісні для України".
Він виконав у Вестмінстерському абатстві нове аранжування пісні Carol of the Bells, написаної на основі "Щедрика" відомого українського композитора Миколи Леонтовича.
Різдвяне привітання Чарльза III: дивіться відео
Довідково. Хор "Пісні для України" заснував британський Королівський оперний театр у 2023 році як відповідь на агресію Росії.
У хорі – 130 українців, більшість із яких покинула рідну країну через війну.
Для нашого хору було великою честю взяти участь у різдвяній трансляції короля. Наш хор залишається потужним голосом української громади у Великій Британії, багато членів якої були змушені покинути свої домівки через війну,
– розповів музичний директор і головний диригент хору Богдан Паращак.
Інші різдвяні привітання
Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом. Він підкреслив єдність народу навіть під час війни, а також засудив Росію за обстріли напередодні свята.
Президент США Дональд Трамп у своєму різдвяному зверненні говорив про ""лівих покидьків" та свої політичні погляди, а ще попередив про "поганого Санту".
Папа Римський у різдвяному зверненні закликав до миру в Україні. Водночас про Росію він не промовив жодного слова.