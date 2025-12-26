Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний YouTube-канал королівської родини.
Що відомо про різдвяне привітання короля?
Заколядував у щорічному різдвяному зверненні короля український хор "Пісні для України".
Він виконав у Вестмінстерському абатстві нове аранжування пісні Carol of the Bells, написаної на основі "Щедрика" відомого українського композитора Миколи Леонтовича.
Різдвяне привітання Чарльза III: дивіться відео
Довідково. Хор "Пісні для України" заснував британський Королівський оперний театр у 2023 році як відповідь на агресію Росії.
У хорі – 130 українців, більшість із яких покинула рідну країну через війну.
Для нашого хору було великою честю взяти участь у різдвяній трансляції короля. Наш хор залишається потужним голосом української громади у Великій Британії, багато членів якої були змушені покинути свої домівки через війну,
– розповів музичний директор і головний диригент хору Богдан Паращак.
Інші різдвяні привітання
Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом. Він підкреслив єдність народу навіть під час війни, а також засудив Росію за обстріли напередодні свята.
Президент США Дональд Трамп у своєму різдвяному зверненні говорив про ""лівих покидьків" та свої політичні погляди, а ще попередив про "поганого Санту".
Папа Римський у різдвяному зверненні закликав до миру в Україні. Водночас про Росію він не промовив жодного слова.