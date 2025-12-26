Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний YouTube-канал королівської родини.

Що відомо про різдвяне привітання короля?

Заколядував у щорічному різдвяному зверненні короля український хор "Пісні для України".

Він виконав у Вестмінстерському абатстві нове аранжування пісні Carol of the Bells, написаної на основі "Щедрика" відомого українського композитора Миколи Леонтовича.

Різдвяне привітання Чарльза III: дивіться відео

Довідково. Хор "Пісні для України" заснував британський Королівський оперний театр у 2023 році як відповідь на агресію Росії.



У хорі – 130 українців, більшість із яких покинула рідну країну через війну.

Для нашого хору було великою честю взяти участь у різдвяній трансляції короля. Наш хор залишається потужним голосом української громади у Великій Британії, багато членів якої були змушені покинути свої домівки через війну,

– розповів музичний директор і головний диригент хору Богдан Паращак.

