Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный YouTube-канал королевской семьи.

Что известно о рождественском поздравлении короля?

Заколядовал в ежегодном рождественском обращении короля украинский хор "Песни для Украины".

Он исполнил в Вестминстерском аббатстве новую аранжировку песни Carol of the Bells, написанной на основе "Щедрика" известного украинского композитора Николая Леонтовича.

Рождественское поздравление Чарльза III: смотрите видео

Справочно. Хор "Песни для Украины" основал британский Королевский оперный театр в 2023 году как ответ на агрессию России.



В хоре – 130 украинцев, большинство из которых покинули родную страну из-за войны.

Для нашего хора было большой честью принять участие в рождественской трансляции короля. Наш хор остается мощным голосом украинской общины в Великобритании, многие члены которой были вынуждены покинуть свои дома из-за войны,

– рассказал музыкальный директор и главный дирижер хора Богдан Паращак.

