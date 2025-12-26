В рождественском поздравлении короля Чарльза III колядовал украинский хор: щемящее видео
- В рождественском обращении короля Чарльза III украинский хор "Песни для Украины" спел колядку "Carol of the Bells" в Вестминстерском аббатстве.
- Хор основан Королевским оперным театром в 2023 году и состоит из 130 украинцев, большинство из которых покинули Украину из-за войны.
На Рождество с праздничным обращением выступил король Чарльз III. После приветственных слов британского монарха украинский хор спел колядку.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный YouTube-канал королевской семьи.
Что известно о рождественском поздравлении короля?
Заколядовал в ежегодном рождественском обращении короля украинский хор "Песни для Украины".
Он исполнил в Вестминстерском аббатстве новую аранжировку песни Carol of the Bells, написанной на основе "Щедрика" известного украинского композитора Николая Леонтовича.
Рождественское поздравление Чарльза III: смотрите видео
Справочно. Хор "Песни для Украины" основал британский Королевский оперный театр в 2023 году как ответ на агрессию России.
В хоре – 130 украинцев, большинство из которых покинули родную страну из-за войны.
Для нашего хора было большой честью принять участие в рождественской трансляции короля. Наш хор остается мощным голосом украинской общины в Великобритании, многие члены которой были вынуждены покинуть свои дома из-за войны,
– рассказал музыкальный директор и главный дирижер хора Богдан Паращак.
Другие рождественские поздравления
Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством. Он подчеркнул единство народа даже во время войны, а также осудил Россию за обстрелы накануне праздника.
Президент США Дональд Трамп в своем рождественском обращении говорил о ""левых отбросах" и своих политических взглядах, а еще предупредил о "плохом Санте".
Папа Римский в рождественском обращении призвал к миру в Украине. В то же время о России он не сказал ни слова.