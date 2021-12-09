Українці не вірять у загрозу з Білорусі, але очікують загострення на Донбасі

35% українців вважають більш ніж ймовірним те, що Україну можуть втягнути у кризу з біженцями на кордоні Білорусі та Польщі. Такі результати показало соціологічне опитування, яке провели 1-7 грудня.

На думку 21% опитаних, загроза того, що Україну втягнуть у мігрантську кризу є дуже ймовірною. 14% українців називають загрозу доволі ймовірною.

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Водночас, 18% вважають цю загрозу малоймовірною, ще 10% – скоріше малоймовірною. 17% опитаних не змогли відповісти на це питання,

– повідомляють соціологи.

Водночас, українці очікують на загострення на Донбасі. Також серед усіх загроз, які перераховували соціологи українцям, найменше називали саме ситуацію на польсько-білоруському кордоні і віялові відключення електрики.



Українці відповіли, яких загроз очікують / Фото групи "Рейтинг"

Група "Рейтинг" методом формалізованого інтерв'ю опитала загалом 2 000 респондентів. Опитування провели протягом 1 - 7 грудня 2021 року. Опитували громадян України віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Найбільш ймовірною загрозою опитані вважають зростання тарифів на газ і тепло – 72%. Також бояться загострення економічної кризи – 67%. Майже половина опитаних очікують погіршення ситуації із коронавірусом. Загострення війни на Донбасі вважають ймовірним 46% опитаних, а масові протести і заворушення допускають 44% українців.

Міграційна криза на польсько-білоруському кордоні

Ще 8 листопада кілька тисяч мігрантів з Білорусі спробували прорвати кордон Польщі.

Влада Польща запровадила надзвичайний стан на кордоні, а також відправила військових та поліцейських на місце події.

Важливо, що мігранти поводяться досить агресивно. Вони використовують проти прикордонників світлошумові гранати та прориваються силою.

7 грудня тіло чоловіка знайшли польські солдати у лісі неподалік Вільхівки на кордоні Польщі і Білорусі. Він мав рюкзак та нігерійський паспорт.

Що відомо про ймовірне загострення на Донбасі

ЗМІ у США писали, що Росія стягує війська до кордонів України ще в жовтні. Однак тоді розвідка запевняла, що сил окупантів не побільшало.

Згодом глава управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що Росія готується до повномасштабного вторгнення уже цієї зими. Кремль може спробувати затиснути Україну "в кільце", бо ворожі сили зосереджені не тільки біля українських кордонів, а й біля білоруських.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна готова до можливого вторгнення.

Що може бути у разі вторгнення Росії: дивіться відео