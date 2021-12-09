Українці не вірять у загрозу з Білорусі, але очікують загострення на Донбасі

9 грудня 2021 , 19:30
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Джерело:

соціологічна група "Рейтинг"

35% українців вважають більш ніж ймовірним те, що Україну можуть втягнути у кризу з біженцями на кордоні Білорусі та Польщі. Такі результати показало соціологічне опитування, яке провели 1-7 грудня.

На думку 21% опитаних, загроза того, що Україну втягнуть у мігрантську кризу є дуже ймовірною. 14% українців називають загрозу доволі ймовірною.

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Водночас, 18% вважають цю загрозу малоймовірною, ще 10% – скоріше малоймовірною. 17% опитаних не змогли відповісти на це питання,
– повідомляють соціологи.

Водночас, українці очікують на загострення на Донбасі. Також серед усіх загроз, які перераховували соціологи українцям, найменше називали саме ситуацію на польсько-білоруському кордоні і віялові відключення електрики. 


Українці відповіли, яких загроз очікують / Фото групи "Рейтинг"

Група "Рейтинг" методом формалізованого інтерв'ю опитала загалом 2 000 респондентів. Опитування провели протягом 1 - 7 грудня 2021 року. Опитували громадян України віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Найбільш ймовірною загрозою опитані вважають зростання тарифів на газ і тепло – 72%. Також бояться загострення економічної кризи – 67%.  Майже половина опитаних очікують погіршення ситуації із коронавірусом. Загострення війни на Донбасі вважають ймовірним 46% опитаних, а масові протести і заворушення допускають 44% українців.

Міграційна криза на польсько-білоруському кордоні

  • Ще 8 листопада кілька тисяч мігрантів з Білорусі спробували прорвати кордон Польщі.
  • Влада Польща запровадила надзвичайний стан на кордоні, а також відправила військових та поліцейських на місце події.
  • Важливо, що мігранти поводяться досить агресивно. Вони використовують проти прикордонників світлошумові гранати та прориваються силою.
  • 7 грудня тіло чоловіка знайшли польські солдати у лісі неподалік Вільхівки на кордоні Польщі і Білорусі.  Він мав рюкзак та нігерійський паспорт. 

Що відомо про ймовірне загострення на Донбасі

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Автор: Олег Терещенко