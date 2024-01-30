Цілодобовий крик військових та вода на обід: медикиня розповіла про жахи російського полону

Військова медикиня Руслана Нуца, яка пройшла російський полон поділилася спогадами про ті жахливі часи. Вона розповіла, що окупанти на обід давали лише воду, а в сусідніх кімнатах вони цілодобово катували українських військових.

Полонених били, якщо вони спілкувалися українською мовою – для цього було достатньо одного слова. Також Руслана розповіла, що у російському полоні не було жодної інформації про те, що відбувалося на фронті.

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Яким був російський полон

Бойова медикиня 36-ї окремої бригади морської піхоти Руслана Нца пройшла полон в Оленівці та Таганрозі. За словами дівчини, у неволі спілкуватися можна було лише пошепки та російською мовою. Якщо охоронці чули хоча б одне українське слово, то могли побити.

Я була свідком такої картини, коли дівчинка сказала українське слово, охоронець почув, прийшов і вдарив. Вона сказала "бильце". Вони тоді до нас прикопалися через те, що в нас неправильно висіли рушнички на ліжках. Вони мають бути в певному напрямку, всі однаково,

– пригадує Руслана.

Охоронці могли вдарити рукою, ногою або дерев’яним молоточком. Весь цей час жінці доводилося просто терпіти. Водночас були й проблеми з харчуванням – особливо у Таганрозі. Найціннішим був хліб, тому полонені берегли кожну крихту з тих двох шматочків. Полоненим могли дати просто воду на обід – приблизно 200 грамів.

Може тобі пощастить, і там плаває шматочок картоплі, може декілька штучок гороху, чи яку кашу вони туди кинуть. А на друге – ложки три каші. Дуже часто вона була зіпсована. Але що робити – ми їли,

– каже Руслана.

Медикиня пригадує, що дуже важко було очікувати на повернення додому. Вона не знала, що там із сім’єю, взагалі чи вони живі, а також – що зараз відбувається з Україною. Росіяни брехали, що всюди вже Росія, що лишилися лише західні регіони. Однак Руслана не вірила ворожим байкам.

Кожного дня в Таганрозі вони постійно чули крики українців, з якими проводили допити. Ці звуки не припинялися, тому Руслана думала, що збожеволіє. Вона розуміла, що з ними там роблять і розуміла, що нічого не може зробити.

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