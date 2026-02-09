Українців попередили про складні графіки відключень світла: які дні будуть найважчими

9 лютого міністр енергетики Шмигаль заслухав доповіді представників енергетичних компаній, Мінрозвитку, керівництва області та столиці. За результатами наради він попередив українців про складні графіки відключень світла.

Про це повідомив Денис Шмигаль.

Дивіться також Розбиті ТЕЦ, мороз та відсутність світла: в CNN розповіли, як Київ переживає зиму

Що відбувається в енергетиці зараз?

В Україні тривають ремонтні роботи на об'єктах генерації та розподілу цілодобово. Попри це, ситуація з відключеннями найближчими днями буде складною.

Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках, як і сьогодні, попри те, що вдень систему частково підтримує сонячна генерація,

– попередив Шмигаль.

На тлі цього переглядають перелік об'єктів критичної інфраструктури. Пріоритетними залишаються лікарні, водоканали та соціальні об'єкти.

"Інші установи поступово будуть переведені на автономну роботу та забезпечені генераторами. Такий крок дозволить вивільнити більше електроенергії для побутових споживачів", – додав міністр енергетики.

Також в Україні здійснять перевірки справедливості розподілу електроенергії.

Водночас, за словами міністра, 9 лютого до хабів Міненерго надійшло 14 вантажів допомоги від партнерів. Це 78 тонн енергетичного обладнання, зокрема, 5 силових трансформаторів з Азербайджану та 10 потужних генераторів з Італії.

У дорозі також допомога від ЄС, Австрії, Японії, Литви, Люксембургу, Італії, Чехії, Нідерландів, ПРООН та UNICEF/WASH.

